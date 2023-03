“Haré mi guerra desde el amor”: Victoria Tirado, primera conductora trans de TransMilenio

El sistema de Transporte Público de Bogotá ahora cuenta con su primera conductora trans: Victoria Tirado, una mujer que pese a las dificultades siguió adelante y consiguió trabajo por encima del rezago laboral de su población.

481 mujeres participan hoy en día como conductoras del sistema de transporte público de la capital, de las 22.000 personas que hoy conducen los vehículos del sistema integrado. Tirado es la primera mujer trans dentro de ese grupo y ha declarado sentirse orgullosa de lo que ha logrado, pues abrió la puerta a la plena inclusión en el empleo público.

Lea también: Calidad del aire en Bogotá: después de los incendios en Venezuela llegará el polvo del Sahara en los próximos días

Tirado, con 46 años, reveló que cuando era pequeña siempre le gustaron los vehículos y que durante su infancia atravesó momentos muy difíciles. “Los primeros carros que yo tuve era cuando estaba muy pequeña, bueno en ese entonces pequeño. Pero decido hacerle frente a la sociedad y decirle bueno, dejo de ser Oswaldo, voy a ser Victoria y aquí empiezo a escribir una nueva historia”, dijo la mujer para CityTV.

En medio de los estereotipos y estigmatizaciones que hoy persisten en la sociedad, Tirado reveló que su trabajo lo consiguió luego de que le negaran la oportunidad en dos lugares, hasta que el Consorcio Express la incluyó en su planta. Incluso, narró una mala experiencia que tuvo en un empleo anterior.

“Como nuestro especialista en producto ahora era una especialista, de pronto pensaron en los clientes. Esto cómo lo van a tomar los clientes, cómo va a ser, cómo se va a enfrentar, cómo se va a manejar, esto va a ser una pesadilla”, narró a CityTV.

Le puede interesar: Ya están en las calles: volvieron estrellas implementadas por Mockus que busca salvar vidas

De igual forma, la mujer señaló que su guerra trans la hará desde el amor, refiriéndose a un comentario que le hizo alguna vez una mujer trans. “Alguna vez una mujer trans muy reconocida me dijo que me faltaba la ‘garra trans’. Pero yo creo que no tengo que estar en guerra con todo el planeta para que se me considere una trans de verdad. Ahora no quiero decir que ese discurso no sea válido, claro que lo es y están dando una lucha por liberarse de muchos estereotipos. Lo que pasa es que yo lo hago desde el amor”, añade”, dijo.