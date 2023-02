Reapareció Hilary Castro y contó la pesadilla que vive tras abuso sexual en TransMilenio

“Queremos ser libres, no valientes”, es el mensaje que dejó en sus redes como portada de un video este jueves 16 de febrero Hilary Castro, influencer que se volvió noticia nacional el pasado mes de noviembre de 2022 por un abuso sexual que sufrió en TransMilenio. La joven reapareció en redes sociales y cuenta cómo ha sido su vida desde entonces.

Más conocida en redes sociales como ‘La Femiloka’, Hilary Castro tuvo que vivir un amargo y repudiable momento en una estación de TransMilenio cuando se dirigía a verse con unas amigas. El hecho se presentó cuando se bajó de un vehículo del sistema troncal y un hombre la abordó violentamente y amenazándola, la robó, pero no contento con esto, la abusó sexualmente.

Castro reapareció este jueves 16 de febrero de 2023 en redes sociales para contar cómo ha sido su vida después de haber sido víctima del aberrante abuso sexual que perpetró en contra de ella Juan Pablo González, quien fue capturado por las autoridades y posteriormente asesinado en la cárcel.

Más que hablar su propia experiencia, Castro habló de lo que muchas mujeres sienten después de ser acosadas y abusadas sexualmente no solo en el transporte público, sino en escenarios como la calle, en el trabajo, etc.

En primer lugar, destacó que tras su caso vivió acoso masivo, oportunismo político y también pudo ver el amarillismo en medios de comunicación con lo que le sucedió. “Al inicio quieres hacer como que no ha pasado nada y seguir tu vida normal. A la semana te das cuenta de que te da miedo salir a la calle y no puedes usar un transporte público con normalidad como antes lo hacías. Te da miedo salir sola, pero de igual manera tienes que hacerlo porque eres estudiante y tienes que trabajar”, contó en su video la influencer de 17 años.

Además, también contó que siente miedo cada vez que un hombre se le acerca, le habla o la mira. “Nada vuelve a ser igual, era muy diferentes cuando antes andabas con precaución, pero ahora andas con miedo”, agregó. Adicionalmente, contó que a pesar de que ha querido retomar su vida normal no ha podido por completo y que sumado a todo esto, miles de personas en redes sociales la trataron de mentirosa por algo que no culpa de ella.

También señaló que aunque contó con personas que siempre estuvieron para ella, sabe que no siempre las mujeres que pasan por esto reciben un apoyo así. La Femiloka finalizó recordando que este no es un problema menor y que es estructural, pues nada más el año 2022 cerró con 614 feminicidios en Colombia. “La justicia nos ha fallado una y mil veces, pero nunca más van a tener la comodidad de nuestro silencio. Porque como yo no callé, quiero que ninguna vuelva a callar”, finalizó la joven.

El caso de abuso sexual a Hilary Castro en TransMilenio

Los hechos se desataron específicamente, y según su denuncia, en la estación La Castellana el pasado 31 de octubre, cuando se bajó de la ruta B12 y procedió a bajarse de la estación. Sin embargo, un hombre, con aspecto de habitante de calle, también se bajó del mismo vehículo y allí comenzaron tortuosos momentos para ella, pues la persiguió y la amenazó con un cuchillo.

“Me jaló del brazo y me bajó de la estación a punta de amenazas, mi celular logró salir de mi busto y lo cogió. Me llevó detrás de la estación, procedió a bajarse los pantalones y me obligó a realizarle sexo oral”, agrega sobre estos indignantes hechos la joven, además de agregar que intentó tocarle sus partes íntimas, siempre amenazándola, por lo que ella quedó paralizada del miedo que sentía.

Finalmente, La Femiloka contó que pudo salir de esa situación por la presencia de dos muchachos que llegaron a esa estación y con los cuales el hombre se asustó y salió corriendo. “Me voy a pedirles ayuda y me auxilian, me prestan un celular y me acompañaron a donde mis amigas”, también cuenta sobre la ayuda que le prestaron.

Para hacer la denuncia, la creadora de contenido relató que ha sido todo un martirio, puesto que entre las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la 38 y la mandaron para la Carrera 30 con Calle 12 la mandaron de una lado para otro argumentando que era menor de edad y que el hombre que la abusó seguramente es mayor de edad.

“Nos dijeron que no reciben denuncias porque no reciben después de las 5 de la tarde y que el mío no es un caso de urgencia. Quiero hacer todo este caso público porque no quiero que esto quede en la impunidad y tampoco quiero que esto le pase a otra mujer. Estoy cansada de que los procesos judiciales sean sumamente revictimizantes para todas y que tengamos que pasar por todas estas cosas”, concluyó su denuncia la joven, que también hizo un llamado a la Alcaldía para que revise la seguridad en el sistema de transporte público de la capital.