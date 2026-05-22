Empresarios y miembros de partidos políticos en Barranquilla se unen a la campaña de Iván Cepeda

Con una amplia convocatoria política y social en Barranquilla, fue instalado oficialmente el comité “Alianza por la Vida” en el Atlántico, una plataforma de respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, que reunió a dirigentes, empresarios, líderes comunitarios y simpatizantes del Pacto Histórico en la capital del Atlántico.

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La jornada estuvo liderada por la senadora Clara López y el senador electo Alejandro Ocampo, quienes participaron en la inauguración de la casa de campaña de Iván Cepeda y de Aída Quilcué en Barranquilla.

“Iván Cepeda será presidente en primera vuelta”: contundente mensaje de la Alianza por la Vida en Barranquilla

Durante el evento, los dirigentes aseguraron que el movimiento político continúa fortaleciéndose en distintas regiones del país y expresaron su confianza en un triunfo electoral contundente. “Iván Cepeda será el próximo presidente de Colombia en primera vuelta”, afirmaron durante el encuentro, que se convirtió en una de las mayores concentraciones políticas recientes en el Caribe colombiano.

Según explicaron, la Alianza por la Vida está conformada por más de 14 partidos políticos, movimientos sociales, sectores alternativos y ciudadanos provenientes incluso de colectividades tradicionales. Indicaron que el objetivo es consolidar una propuesta centrada en la justicia social, la defensa de la vida y las transformaciones políticas y económicas del país.

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En medio de la agenda política en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, Clara López, Alejandro Ocampo y la representante electa por el Atlántico, Andrea Vargas, sostuvieron reuniones con empresarios, alcaldes, diputados y dirigentes regionales para fortalecer el respaldo a la campaña presidencial de Cepeda.

Durante esos encuentros, los voceros del movimiento destacaron el papel del sector empresarial dentro de la propuesta política. “Los empresarios son aliados fundamentales para construir país. Aquí no hay espacio para las campañas de miedo. Hace cuatro años intentaron sembrar incertidumbre y hoy Colombia sigue creciendo, avanzando y fortaleciendo su economía”, señalaron los dirigentes durante su intervención.

Además, anunciaron que Barranquilla será sede del gran cierre nacional de campaña de Iván Cepeda, programado para el próximo 24 de mayo en el par vial de la carrera 50, uno de los corredores más representativos de la ciudad.

Los organizadores indicaron que esperan convertir esta jornada en una demostración masiva de respaldo ciudadano en favor del candidato presidencial. Asimismo, hicieron un llamado a los ciudadanos del Atlántico y de la región Caribe para que participen activamente en la movilización política.

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“Queremos que Barranquilla sea escenario de una jornada histórica por el cambio, la justicia social y la defensa de la vida”, manifestaron los integrantes de la alianza durante el evento político desarrollado en la ciudad.