“No lo hemos podido sepultar”: los difíciles trámites para que los restos del boxeador mutilado puedan descansar en paz, según su familia

El dolor y la impotencia siguen marcando a la familia de Yeiner Andrés Gómez Sandoval, el joven boxeador profesional hallado desmembrado en el municipio de Soledad, Atlántico. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el crimen, sus familiares enfrentan ahora otra tragedia: no han podido darle sepultura debido a las difíciles condiciones en las que fueron encontrados sus restos.

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Entre lágrimas, Luis Gómez, padre del pugilista barranquillero, relató en las afueras de Medicina Legal el drama que vive la familia tras el asesinato del deportista, conocido en el ring como “La Pantera”.

“Mi pelao iba a ser campeón”: padre de Yeiner Gómez rompe en llanto al revelar que aún no pueden sepultarlo

“La proyección de mi pelao era ser un campeón mundial”, expresó con la voz quebrada en entrevista al portal Zona Cero, mientras recordaba los sueños y metas de su hijo dentro del boxeo profesional.

Según contó, Yeiner desde muy pequeño mostró una pasión inmensa por el deporte y siempre estuvo rodeado de entrenadores que confiaban en su talento. “Desde niño le gustó el boxeo, vivía hasta con los profesores, tenía un don de que los profesores lo querían y lo amaban”, recordó.

El padre del boxeador aseguró que su hijo llevaba años preparándose para dar el salto internacional y que incluso estaba cerca de viajar a Puerto Rico para continuar creciendo deportivamente.

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“Ese muchacho era un monstruo. Mi pelao estaba volando y le faltaban pocas peleas para irse a Puerto Rico”, afirmó.

Yeiner también hizo parte de la liga de boxeo del Ejército Nacional mientras se desempeñaba como soldado profesional. Allí, según relató su padre, perfeccionó aún más sus habilidades sobre el cuadrilátero.

“Se fue para el Ejército, estuvo en la liga de boxeo del Ejército y con entrenadores muy buenos”, señaló Luis Gómez.

La última conversación entre padre e hijo ocurrió antes de la pelea disputada el pasado 9 de mayo en el gimnasio Cuadrilátero Élite de Barranquilla, durante la cartelera WBA Future Champions Colombia.

“Me decía: ‘Papi, voy a ser campeón’. Él soñaba con darle una mejor vida a su familia”, recordó.

Aquella noche, Yeiner perdió por primera vez en su carrera profesional frente al boxeador Leider Galvis, en un combate que especialistas calificaron como uno de los más emocionantes de los últimos años. Pese a la derrota, sus allegados aseguran que el deportista seguía motivado y enfocado en continuar creciendo profesionalmente.

El joven dejó una hija de apenas dos años, a quien, según su padre, adoraba profundamente. “No quería fiesta con esa peladita. La amaba demasiado”, contó entre lágrimas.

Sin embargo, el sueño deportivo y familiar del boxeador terminó abruptamente luego de desaparecer misteriosamente el domingo siguiente a la pelea.

De acuerdo con el entrenador Miguel Guzmán, conocido como ‘El Ñatico’, la última vez que vio a Yeiner fue cuando lo dejó en la puerta de su vivienda en el barrio Carrizal, acompañado de su mamá y otros familiares.

Horas después comenzaron las llamadas y la preocupación creció rápidamente. “La mamá de la niña me escribió preguntándome si sabía algo de él. Seguimos intentando comunicarnos y nada”, relató el entrenador.

La incertidumbre terminó de la peor manera cuando las autoridades reportaron el hallazgo de un torso humano flotando en aguas del río Magdalena, en la vereda Cabica, jurisdicción del municipio de Soledad.

La identificación del cuerpo fue posible gracias a los tatuajes que tenía el deportista en el pecho y los hombros. “Tenía tatuajes que decían ‘Cristian’ y una pantera, porque a él le decían ‘La Pantera’”, explicó su padre.

Ahora, además del dolor por el crimen, la familia enfrenta otro duro golpe: las dificultades para recuperar completamente el cuerpo y poder realizar las honras fúnebres.

“No lo voy a poder ni enterrar porque no tiene sus huellas dactilares, no tiene su dentadura. Estamos haciendo lo posible por el ADN y eso dura para que puedan entregar a mi pelao”, lamentó Luis Gómez.

El hombre aseguró que la brutalidad del crimen les arrebató incluso la posibilidad de despedirse de Yeiner como habían imaginado.

“No lo vamos a poder cargar, enterrarlo o que todo el mundo vaya y lo acompañe. Esa es una vaina tan dura”, expresó desconsolado.

Mientras tanto, las autoridades intentan establecer quiénes están detrás del asesinato y cuáles serían los móviles del crimen. Entre las hipótesis que han comenzado a circular se menciona una posible relación con el submundo de las apuestas ilegales en Barranquilla y Soledad, especialmente porque el boxeador había sufrido recientemente la primera derrota de su carrera profesional.

No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre esa versión y el caso continúa siendo materia de investigación.

La familia de Yeiner insiste en que el joven permanecía dedicado al deporte y alejado de problemas. Por eso, su padre solo pide una cosa: justicia.

“Nunca pensé que le fuera a pasar eso a mi pelao. Lo único que pido es que se haga justicia”, concluyó entre lágrimas.