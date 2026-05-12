“Del ring al horror”: hallan torso mutilado de joven boxeador colombiano, había perdido su última pelea

La tragedia golpeó al mundo del boxeo, luego de confirmarse que el torso hallado flotando en el río Magdalena, en la vereda Cabica del municipio de Soledad, Atlántico pertenece al joven boxeador profesional Yeiner Andrés Gómez Sandoval, de apenas 25 años. El caso ha generado conmoción entre familiares, amigos, deportistas y aficionados, especialmente por las circunstancias en las que desapareció el pugilista barranquillero tras disputar una de las peleas más intensas de su carrera.

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La confirmación fue realizada por la madre del deportista al portal Zona Cero en Barranquilla, quien reconoció los tatuajes que Yeiner tenía en el pecho y los hombros. El hallazgo se produjo la tarde del lunes, cuando habitantes del sector divisaron el cuerpo flotando en aguas del Magdalena y dieron aviso a las autoridades.

Conmoción en el boxeo colombiano: Yeiner Gómez desapareció después de una pelea y apareció en el río Magdalena

Según se conoció, Yeiner Gómez estaba desaparecido desde la tarde del domingo. El joven había salido de su vivienda en el barrio Carrizal, en el sur de Barranquilla, con rumbo desconocido, apenas un día después de enfrentarse al boxeador Leider Galvis en la división supergallo, durante la cartelera WBA Future Champions Colombia, realizada en el gimnasio Cuadrilátero Élite.

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El combate, que terminó con victoria de Galvis por decisión unánime tras ocho asaltos, fue catalogado por especialistas y asistentes como una de las peleas más emocionantes de los últimos años en el boxeo local. Para Gómez significó además su primera derrota como profesional, luego de acumular seis victorias consecutivas, cinco de ellas por nocaut.

Personas cercanas al deportista aseguraron que Yeiner era reconocido por su disciplina y entrega dentro del cuadrilátero. En medio del dolor, allegados señalaron que nunca imaginaron que la historia del joven terminaría de manera tan violenta y misteriosa.

Algunos asistentes a la velada deportiva manifestaron que el enfrentamiento entre Gómez y Galvis dejó sorprendidos a los aficionados por la intensidad y el nivel mostrado por ambos boxeadores. Incluso, varios seguidores comentaron en redes sociales que Yeiner salió del combate entre aplausos pese a la derrota.

Familiares del deportista han pedido celeridad a las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás del crimen. Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha provocado una fuerte reacción en la comunidad deportiva de Barranquilla y Soledad, donde Yeiner era visto como una de las jóvenes promesas del boxeo colombiano.

La muerte del pugilista también volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia que golpea a jóvenes en el Caribe colombiano. Entrenadores, aficionados y compañeros de gimnasio lamentaron lo sucedido y recordaron a Gómez como un joven humilde que luchaba por abrirse camino en el deporte profesional.

“Era un muchacho dedicado y muy querido en el gimnasio”, expresaron personas cercanas al entorno deportivo, mientras otros señalaron que “todavía no pueden creer la forma en la que apareció el boxeador”.

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Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Yeiner Andrés Gómez Sandoval, un caso que hoy mantiene consternada a toda Barranquilla.