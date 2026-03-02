Dos hermanas de 14 y 17 años, fueron las niñas halladas muertas enterradas con disparos de gracia en zona enmontada

La familia Hernández Noriega pasó de la angustia a un dolor irreparable tras confirmarse la identidad de las dos mujeres halladas muertas en el barrio Maranatha, en el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico. Las víctimas, que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 17 de febrero, fueron identificadas como Sheridan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández, de 17.

La confirmación oficial puso fin a varios días de incertidumbre para sus seres queridos, quienes mantenían la esperanza de encontrarlas con vida. Sin embargo, el hallazgo de los cuerpos enterrados en una zona enmontada terminó por confirmar el peor desenlace.

Horror en Malambo: hermanas reportadas como desaparecidas fueron encontradas sin vida

Wendy, hermana mayor de las adolescentes, relató que la identificación fue posible gracias a unos tatuajes que ambas se habían realizado como símbolo de su vínculo. “Ellas tenían unos tatuajes de hermanas. La de 17 años está en total estado de descomposición, tienen que hacerle una prueba de ADN, pero sí se identificó el cuerpo de la menor, de la última de nosotras”, expresó en medio del dolor, a las afueras de Medicina Legal.

Según el testimonio de Wendy, las jóvenes estaban desaparecidas desde la noche del martes 17 de febrero, en pleno Martes de Carnaval. Ese día, hacia las 11:00 p. m., salieron de su vivienda en el barrio La Sierrita, en Barranquilla, con destino a una fiesta en Malambo. “Dijeron que se iban a bajar en la bomba y de ahí iban a avisar”, recordó la familiar.

De acuerdo con su relato, Sheridan y Keyla se encontrarían con unos amigos que conocieron esa misma noche durante las celebraciones carnestolendas. Desde ese momento, no volvieron a comunicarse con su familia. La desaparición fue denunciada y, durante varios días, sus allegados emprendieron una intensa búsqueda, difundiendo sus fotografías en redes sociales y solicitando ayuda ciudadana.

El macabro hallazgo se produjo al mediodía del sábado 28 de febrero, cuando habitantes de una invasión cercana al barrio Maranatha alertaron a las autoridades por un fuerte olor fétido que emanaba del suelo en un sector cubierto de maleza. La persistencia de la pestilencia generó sospechas sobre la posible presencia de un cuerpo enterrado.

Unidades del CTI de la Fiscalía se desplazaron al lugar y, tras una primera inspección, confirmaron la existencia de restos humanos bajo tierra. Lo que inicialmente parecía ser un solo cadáver se convirtió en un descubrimiento aún más alarmante: eran dos cuerpos de mujeres, enterrados y cubiertos con troncos, en un aparente intento por ocultarlos.

Los cadáveres fueron trasladados a Medicina Legal, donde expertos forenses adelantan los análisis correspondientes para establecer con precisión las causas y el tiempo de muerte. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre posibles señales de violencia ni han emitido hipótesis oficiales sobre los responsables del doble crimen.

La familia Hernández Noriega hizo un llamado urgente a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad. Entre lágrimas, pidieron celeridad en las investigaciones y justicia por la muerte de las dos adolescentes.

Este caso se suma a un panorama crítico en materia de seguridad en el Atlántico. Según cifras oficiales, durante el mes de febrero se registraron 91 homicidios en el departamento, lo que representa un aumento del 65,22 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 46 asesinatos.

En Barranquilla y su área metropolitana se concentraron 76 de esos casos: 43 en la capital, 25 en Soledad, 7 en Malambo y 1 en Puerto Colombia. Otros municipios como Baranoa, Sabanagrande, Ponedera, Sabanalarga, Polonuevo y Luruaco también registraron hechos violentos.

El informe oficial señala que el 97 % de los homicidios fueron perpetrados con arma de fuego, principalmente bajo modalidades de sicariato, riñas y atracos. Las autoridades han indicado que la disputa entre estructuras criminales como ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ sería uno de los factores determinantes en el incremento de los asesinatos, debido a la lucha por el control de rutas y economías ilegales.

En respuesta a la escalada violenta, la Policía Metropolitana de Barranquilla ha intensificado los operativos en sectores críticos como Las Américas, Carrizal y Siete de Abril, desplegando todas sus especialidades para prevenir nuevos hechos de sangre.

El hallazgo de Sheridan Sofía y Keyla Nicol profundiza la preocupación ciudadana y mantiene en alerta a las autoridades, que ahora deberán establecer si este doble crimen está relacionado con la confrontación entre grupos criminales o si se trata de un hecho aislado dentro de la ola de violencia que golpea al Atlántico. Mientras avanzan las investigaciones, una familia llora la pérdida de dos jóvenes cuyas vidas fueron truncadas de manera trágica.