Murió mujer joven en famosa cadena de gimnasios en un centro comercial mientras realizaba su rutina de ejercicios

La muerte de una mujer joven en un gimnasio de Cartagena generó conmoción en la noche del lunes 2 de marzo. La víctima, identificada de manera preliminar como Melannis Nahomi Vázquez Palacios, de 32 años y de nacionalidad venezolana, se desplomó mientras realizaba su rutina de ejercicios en una sede de Smart Fit ubicada en el barrio El Espinal, a pocos pasos del Centro Histórico y del Castillo San Felipe.

El caso ocurrió dentro de un reconocido centro comercial del sector y fue confirmado por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), entidad que emitió un reporte oficial sobre lo sucedido. Según el organismo, la mujer se encontraba realizando ejercicios de miembro superior, específicamente para hombro, cuando presentó un desvanecimiento súbito.

Se desplomó en plena rutina: mujer falleció en gimnasio del barrio El Espinal en Cartagena

De inmediato, se activaron los protocolos de atención en la denominada zona cardioprotegida del establecimiento. Personal de la empresa Ambifar, encargada del servicio en el lugar, junto con paramédicos de Cemec, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron el desfibrilador externo automático (DEA) disponible en la sede. Las labores de reanimación se extendieron entre 25 y 30 minutos, pero no hubo respuesta por parte de la paciente.

El informe del Dadis señaló que, tras indagar con acompañantes y familiares y revisar la atención médica brindada, el caso fue considerado preliminarmente como una muerte de origen común o natural. Sin embargo, las causas exactas del fallecimiento serán determinadas por Medicina Legal.

La mujer, quien residía desde hacía más de dos años en el barrio Torices de Cartagena, falleció dentro de las instalaciones del gimnasio. Posteriormente, el establecimiento dio aviso a la Policía Nacional, que realizó los actos urgentes correspondientes.

En la mañana del martes se confirmó que el cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal, ubicada en el sector de Zaragocilla. Allí se practicará la necropsia que permitirá establecer con precisión las causas que provocaron la muerte de la ciudadana venezolana.

A través de un comunicado conocido públicamente, la cadena Smart Fit lamentó profundamente lo ocurrido en su sede Castillo, en Cartagena. La empresa expresó su solidaridad con la familia y amigos de la usuaria y aseguró que se activaron de manera inmediata todos los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de una de nuestras usuarias. Esta noticia nos llena de dolor y expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y seres queridos”, indicó la compañía, al tiempo que explicó que su equipo brindó primeros auxilios y coordinó simultáneamente la asistencia de los servicios médicos de emergencia.

El caso ha generado interrogantes entre usuarios y ciudadanos sobre las emergencias médicas en gimnasios, la importancia de contar con zonas cardioprotegidas y la rápida reacción ante un paro cardiorrespiratorio. Mientras tanto, serán los peritos forenses quienes determinen si se trató efectivamente de una condición médica preexistente o de otro factor desencadenante.

La trágica muerte de esta mujer venezolana en un gimnasio de Cartagena deja nuevamente sobre la mesa la importancia de la prevención, los controles médicos periódicos y la preparación ante eventos súbitos durante la actividad física.