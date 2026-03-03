Capturan a dos falsos pastores acusados de estafar a mujer con supuesta “bendición” de joyas

La captura de dos falsos pastores en El Banco, Magdalena, ha generado indignación en la comunidad luego de que fueran señalados de presuntamente estafar a una mujer con la supuesta “bendición” de joyas. El caso, que ocurrió en el sector Viejo Puerto, dejó en evidencia una modalidad de engaño basada en la manipulación de la fe y la confianza.

De acuerdo con la información recopilada y el reporte oficial de las autoridades, los hombres llegaron hasta la vivienda de la víctima haciéndose pasar por líderes cristianos. Con un discurso centrado en la protección espiritual, la prosperidad y la necesidad de consagrar bienes materiales, lograron convencerla de entregar varias prendas de oro para realizar un supuesto ritual religioso.

Dos hombres fueron detenidos en Magdalena tras engañar a mujer con supuesta consagración de prendas de oro

Según la denuncia, las joyas fueron envueltas en un paquete que posteriormente devolvieron a la mujer, indicándole que no debía abrirlo hasta después de una hora para que la “bendición” surtiera efecto. Sin embargo, al destaparlo, descubrió que las prendas ya no estaban. La situación fue reportada de inmediato a la Policía, que activó un operativo en la zona.

Gracias a la rápida reacción de las autoridades, los presuntos responsables fueron ubicados y capturados cuando intentaban huir del municipio. Ahora deberán responder ante la justicia por el delito de estafa, mientras avanzan las investigaciones para establecer si habrían cometido hechos similares en otras localidades.

Balance de seguridad en Magdalena en 2025

Este caso se conoce en medio de un balance operativo presentado por la Policía del Magdalena, que reporta una reducción en algunos delitos de alto impacto a corte de agosto de 2025. Según el informe estadístico, en 2024 se registraron 789 casos de hurto en diferentes modalidades, mientras que en lo corrido de este año se han reportado 531, lo que representa una disminución de 258 casos, equivalente al 33 %.

En contraste, los delitos que afectan la vida muestran un comportamiento distinto. En lo que va del año se han registrado 183 homicidios, de los cuales 99 ocurrieron en zona rural y 84 en el sector urbano. En el mismo periodo del año anterior se habían presentado 124 casos, lo que evidencia un aumento de 59 hechos, equivalente a un incremento del 35 % en zona urbana y 37 % en zona rural.

Las autoridades también destacaron que en seis municipios —San Zenón, Santa Ana, Guamal, Cerro San Antonio, El Piñón y Concordia— no se han presentado homicidios en 2025.

En materia operativa, se han realizado 1.339 capturas, lo que representa un aumento del 5 % frente al mismo periodo de 2024. De estas, 652 corresponden a delitos de alto impacto como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, extorsión y homicidio. Además, se ejecutaron 131 allanamientos y se incautaron 143 armas de fuego.

Dentro de los resultados se resaltan 95 capturas a integrantes del Clan del Golfo, 44 al grupo delincuencial Los Primos y 11 a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Asimismo, siete personas fueron capturadas por actividades relacionadas con juegos de azar ilegales en Pivijay y Plato, afectando finanzas criminales por más de 2.200 millones de pesos.

La Policía del Magdalena reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier hecho sospechoso para prevenir nuevas modalidades de engaño como la registrada en El Banco.