Estudiante agredió con un lapicero a su profesor en el salón de clases y lo mandó al hospital

Un nuevo caso de violencia escolar en Barranquilla quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, luego de que un estudiante de séptimo grado agrediera a un docente dentro del salón de clases en la Institución Educativa Distrital Olaya. El hecho ocurrió la tarde del pasado viernes y ha generado preocupación en la comunidad educativa.

>>>Para leer<<<<: Envuelta en sábanas hallan el cuerpo de una mujer portando inquietante mensaje en un cartel

De acuerdo con la información confirmada por el rector, Saúl Rodríguez, el menor atacó al profesor con un lapicero, causándole heridas en el rostro. “Es un hecho bastante lamentable que no debería ocurrir en ninguna parte”, expresó el directivo al referirse a la agresión a docente en colegio de Barranquilla.

El incidente fue grabado por otro estudiante y el video rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, generando múltiples reacciones. En las imágenes se observa el momento de tensión dentro del aula, mientras algunos alumnos reaccionan con sorpresa ante lo ocurrido.

Tras el ataque, la institución activó de inmediato la ruta de atención integral, separando al estudiante y al profesor del grupo para esclarecer los hechos. El docente fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

Según explicó el rector, tanto el profesor como los padres del menor fueron citados para este lunes con el fin de iniciar el proceso correspondiente. Además, la Secretaría de Educación de Barranquilla realiza acompañamiento al caso para garantizar que se cumplan los protocolos establecidos en situaciones de violencia escolar.

Los estudiantes que presenciaron el hecho serán escuchados como testigos, mientras que el próximo martes el Comité de Convivencia definirá la hoja de ruta disciplinaria y pedagógica que se aplicará en este caso.

Contexto de violencia escolar en Atlántico

El episodio se produce en medio de un panorama que ya venía generando alertas. En 2022, la Secretaría de Educación de Barranquilla reportó al menos 166 casos de bullying e intolerancia escolar en instituciones educativas del Distrito. En el resto del departamento del Atlántico se registraron 165 casos adicionales de violencia escolar, siendo Sabanalarga el municipio con mayor número de reportes, según datos de la Gobernación del Atlántico.

>>>Le puede interesar<<<<: Difunden imágenes previas a la muerte de Cecilia Quintero, usuaria de Nueva EPS cuando reclamaba medicamentos en dispensario en Cúcuta

Entre las principales problemáticas se encuentran el acoso escolar (bullying), agresiones verbales, físicas y psicológicas, que se presentan con mayor frecuencia en la región. Autoridades han advertido que el contexto de violencia juvenil y comunitaria en el Atlántico también impacta el entorno escolar.

A nivel nacional, el Ministerio de Educación ha registrado más de 11.000 casos de acoso escolar entre 2020 y 2025, lo que refleja la magnitud del fenómeno en Colombia.

Violencia escolar en Barranquilla: alumno de séptimo atacó a profesor con lapicero en plena clase

Las autoridades locales trabajan actualmente en la actualización de las cifras correspondientes a 2023 y 2024 para evaluar la evolución del problema y fortalecer las estrategias de prevención. Mientras tanto, el caso ocurrido en la Institución Educativa Distrital Olaya reabre el debate sobre la necesidad de reforzar la convivencia escolar, la educación emocional y los mecanismos de protección dentro de los colegios.