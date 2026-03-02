Balacera en medio de cierre de campaña política dejó un muerto y varios heridos

Foto balacera en cierre de campaña en Malambo deja un muerto y desata pánico entre los asistentes.

Una balacera en medio de un cierre de campaña política desató momentos de pánico en el municipio de Malambo, Atlántico donde un atentado sicarial dejó un hombre muerto y varios asistentes en estado de shock. El hecho ocurrió la noche de este viernes en el barrio Villa Esperanza, cuando se desarrollaba una actividad proselitista que congregaba a decenas de personas.

La víctima fue identificada como Armando Eneys Buelvas Camargo, de 29 años, conocido en el sector por dedicarse a la venta de comidas rápidas. Según versiones preliminares, varios hombres armados llegaron hasta el lugar del evento político y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el joven, generando terror entre los asistentes.

Asesinan a Armando Buelvas en pleno evento político en Malambo: sicarios sembraron terror

El sonido de los disparos provocó una estampida. Mujeres, niños y adultos corrieron para ponerse a salvo mientras el ataque se prolongaba por varios segundos. Algunos testigos aseguraron que los agresores huyeron rápidamente del sitio tras cometer el crimen.

Gravemente herido, Armando Buelvas Camargo fue trasladado de urgencia a la Clínica Campbell, donde el personal médico intentó estabilizarlo. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas causadas por arma de fuego.

Las autoridades iniciaron operativos en la zona para dar con los responsables del ataque sicarial en Malambo y esclarecer los móviles del crimen. Hasta el momento no se han reportado capturas, y se investiga si el homicidio estaba dirigido específicamente contra la víctima o si guarda relación con el evento político.

Contexto de violencia en el Atlántico

Este nuevo hecho se suma al preocupante panorama de homicidios en el Atlántico. Durante febrero se registraron 91 asesinatos, frente a los 46 reportados en el mismo mes del año anterior, lo que representa un aumento del 65,22 %.

En Barranquilla y su área metropolitana se contabilizaron 76 casos: 43 en Barranquilla, 25 en Soledad, 7 en Malambo y 1 en Puerto Colombia. Además, se reportaron homicidios en municipios como Sabanagrande (5), Baranoa (4) y Ponedera (3), entre otros.

El informe oficial indica que el 97 % de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego, principalmente bajo modalidades de sicariato, riñas y atracos. Las autoridades han señalado que la disputa entre las estructuras criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ continúa siendo un factor determinante en la escalada violenta.

Ante este escenario, la Policía Metropolitana de Barranquilla intensificó controles en sectores críticos como Las Américas, Carrizal y Siete de Abril, desplegando todas sus especialidades para contener el delito y reforzar la seguridad ciudadana.

La muerte de Armando Buelvas Camargo, en pleno cierre de campaña, vuelve a encender las alarmas sobre la violencia en eventos públicos y la necesidad de fortalecer las medidas de protección en actividades políticas en el Atlántico.