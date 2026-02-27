Candidato al Senado del Partido Conservador que estaba desaparecido fue liberado en zona rural

El candidato al Senado del Partido Conservador, Andrés Fernando Vásquez Vargas, reapareció en la noche del jueves en el municipio de Pelaya, Cesar, luego de haber sido reportado como desaparecido durante varias horas. Su liberación se produjo hacia las 11:10 p.m. en la carrera 9 con calle 10 de esa localidad, poniendo fin a una jornada de incertidumbre que generó preocupación en el departamento y en el entorno político nacional.

De acuerdo con la versión entregada por el propio aspirante al Congreso, fue retenido contra su voluntad en horas de la madrugada cuando salía de su residencia con destino a Aguachica. Según relató a medios de comunicación, un hombre que se movilizaba en motocicleta lo interceptó y, bajo amenazas con arma de fuego, le ordenó subir al vehículo.

“Una sola persona se me acercó y me dijo que no me iba a matar, pero que me subiera con él en la moto y que no hiciera absolutamente nada”, aseguró el dirigente político. Vásquez Vargas afirmó que fue trasladado a una vivienda desconocida en el área urbana de Pelaya, donde permaneció retenido durante varias horas.

Candidato del Partido Conservador denuncia que fue retenido y amenazado con arma en Cesar

El candidato al Senado sostuvo que los responsables no se identificaron como miembros de ningún grupo armado u organización criminal con presencia en la zona. Sin embargo, manifestó que este hecho podría estar relacionado con procesos judiciales que adelanta contra Sayco Acinpro, aunque esa hipótesis deberá ser verificada por las autoridades competentes.

Tras su aparición, las autoridades confirmaron que será trasladado a Aguachica para rendir una entrevista formal y ampliar su declaración ante los organismos de investigación. Posteriormente, el dirigente manifestó su intención de desplazarse hacia Bucaramanga.

El caso fue rechazado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien condenó lo ocurrido y reiteró el compromiso del Gobierno con la protección de los actores políticos en el marco del proceso electoral. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la recopilación de información para establecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la retención.

La liberación de Andrés Fernando Vásquez Vargas se conoció pocas horas después de que también fuera dejada en libertad la candidata a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep), Ana Guetio, quien había sido retenida en el departamento del Cauca. Ambos episodios han generado inquietud por la seguridad de los aspirantes en plena campaña electoral.

El hecho reabre el debate sobre las garantías de seguridad para candidatos al Congreso en distintas regiones del país, especialmente en zonas donde persisten riesgos de orden público. Aunque en este caso no se reportaron lesiones físicas, la denuncia de retención ilegal y amenazas con arma de fuego mantiene bajo análisis a las autoridades judiciales y de inteligencia.

Por ahora, la investigación continúa para determinar la identidad de los responsables y esclarecer si existió algún trasfondo político o judicial detrás del caso. Mientras tanto, el Partido Conservador reiteró su llamado a que se brinden todas las garantías para el ejercicio democrático en el territorio nacional.