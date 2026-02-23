Pelea entre primos por un cargador de afeitadora dejó un muerto y conmoción en ciudad colombiana

Un nuevo caso de intolerancia terminó en tragedia la tarde del domingo. Una discusión entre dos primos por el cargador de una máquina de afeitar escaló hasta convertirse en un homicidio con arma de fuego, dejando como víctima fatal a un joven de 18 años.

El hecho ha generado consternación entre los habitantes del sector, quienes aseguran que la disputa comenzó por un motivo aparentemente menor, pero terminó en un desenlace fatal que hoy enluta a una familia.

Discusión familiar terminó en homicidio: adolescente habría matado a su primo de 18 años

La persona fallecida fue identificada como Carlos Junior Arrieta Rossi, de 18 años. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades en Barranquilla, el joven llegó hasta la carrera 15 con calle 68C, donde sostuvo una fuerte discusión con su primo, un adolescente de 17 años.

Según la información oficial, la pelea se originó por el cargador de una afeitadora, un objeto doméstico que habría sido motivo de desacuerdo entre ambos.

En medio del altercado, el menor de edad presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra Carlos Junior, dejándolo gravemente herido.

Traslado al Camino El Bosque y fallecimiento

Luego del ataque, el joven fue trasladado de urgencia al Camino El Bosque, centro asistencial cercano al lugar de los hechos. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció a causa de la gravedad de la herida producida por el disparo.

El caso fue asumido por la Policía Metropolitana de Barranquilla, que inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

El presunto agresor: adolescente de 17 años

Las autoridades informaron que el señalado agresor, un adolescente de 17 años, cuenta con una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Este antecedente ha encendido las alarmas sobre el acceso de menores a armas en sectores vulnerables de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el adolescente fue aprehendido en el lugar de los hechos o si posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Antecedentes judiciales de la víctima

De acuerdo con el informe policial, Carlos Junior Arrieta Rossi también registraba una anotación en el SPOA por el delito de receptación.

No obstante, las autoridades aclararon que el homicidio está directamente relacionado con la discusión familiar y no con otros hechos delictivos.

Un nuevo caso de intolerancia en Barranquilla

El homicidio ocurrido en La Esmeralda reabre el debate sobre la creciente violencia intrafamiliar y comunitaria en Barranquilla, donde situaciones cotidianas terminan en agresiones letales.

En lo que va del año, varios casos similares han evidenciado cómo conflictos menores escalan rápidamente cuando hay presencia de armas de fuego.

Expertos en convivencia ciudadana advierten que la combinación de intolerancia, antecedentes judiciales y acceso a armas aumenta el riesgo de tragedias en entornos familiares.

Investigación en curso

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que se encuentran recopilando testimonios de vecinos y familiares para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

Asimismo, se adelantan labores de inspección técnica y verificación de antecedentes para determinar si el arma utilizada estaba vinculada a otros hechos delictivos.

El caso podría ser asumido por un juez de menores, dado que el presunto agresor tiene 17 años.

Conmoción en La Esmeralda

Habitantes del barrio manifestaron su preocupación por el aumento de episodios violentos en el sector. Algunos señalaron que la discusión se habría producido en cuestión de minutos y que nadie imaginó que terminaría en un desenlace fatal.

El homicidio de Carlos Junior Arrieta Rossi deja una familia dividida y una comunidad impactada por la rapidez con la que un conflicto doméstico terminó en tragedia.