Pueblos inundados en Colombia deja la emergencia por fuertes lluvias en la Costa Caribe

Pueblos inundados en Colombia es el panorama que deja la fuerte temporada de lluvias en la Costa Caribe, donde una madrugada de angustia y un escenario desolador marcaron la jornada de este 1 y 2 de febrero en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico. Más de diez horas continuas de intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas, generando una de las emergencias climáticas más graves de los últimos meses en la región.

Para leer: Avanza investigación del accidente aéreo en la ruta Cúcuta–Ocaña: Aerocivil reveló nuevos hallazgos

Varios municipios reportaron inundaciones de grandes proporciones, con viviendas anegadas, familias atrapadas dentro de sus hogares y pérdidas materiales que aún no han sido cuantificadas. En muchos sectores, el nivel del agua superó el metro de altura, obligando a los habitantes a evacuar de manera improvisada y a resguardar sus pertenencias en techos y puntos elevados.

Alerta por fuertes lluvias en la Costa Caribe: comunidades aisladas y miles de damnificados

La emergencia ha generado el aislamiento de comunidades rurales, afectaciones severas en cultivos y ganadería, así como un llamado urgente de auxilio a las autoridades departamentales y nacionales para atender a los damnificados.

Graves afectaciones en Canalete, Córdoba

El municipio de Canalete es uno de los más golpeados por la emergencia. El desbordamiento del río Canalete y varias quebradas locales inundó tanto el casco urbano como amplias zonas rurales desde las primeras horas del día.

La fuerza del agua ha afectado viviendas, vías de acceso, escuelas y terrenos agrícolas, dejando a decenas de familias sin su principal fuente de sustento. La Administración Municipal adelanta un censo de damnificados y una evaluación de daños estructurales, mientras emite recomendaciones de evacuación en sectores catalogados como de alto riesgo.

Ante la magnitud de la crisis, el gobierno local hizo un llamado directo al gobernador Erasmo Zuleta y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), solicitando maquinaria, ayuda humanitaria, kits de emergencia y presencia institucional inmediata.

Líderes comunitarios advirtieron que “Canalete necesita respuestas rápidas. No podemos esperar a que ocurra una tragedia mayor”.

Creciente del río San Jorge

De manera paralela, la creciente del río San Jorge mantiene en máxima alerta a las comunidades del Alto y Bajo San Jorge. El afluente se salió de su cauce e inundó más de ocho kilómetros de potreros, afectando gravemente la actividad ganadera.

En sectores como Puerto López, productores reportaron la pérdida de reses arrastradas por la corriente, mientras el ganado sobreviviente intenta refugiarse en zonas altas. Habitantes de la región aseguran que una situación de esta magnitud no se presentaba desde hace varios años y califican el escenario como crítico y devastador.

San José de Uré en alerta roja

En el sur de Córdoba, el municipio de San José de Uré fue declarado en alerta roja por la fuerte creciente de la quebrada de Uré. Las autoridades locales hicieron un llamado urgente a los habitantes de zonas ribereñas para que se trasladen a lugares seguros y eviten pérdidas humanas.

Los organismos de socorro se mantienen en monitoreo permanente, especialmente ante las lluvias persistentes en la parte alta del Parque Nacional Natural Paramillo, lo que podría agravar aún más la emergencia.

Afectaciones en la infraestructura eléctrica

Las lluvias también han impactado la infraestructura de servicios públicos. La empresa Afinia reportó interrupciones en el servicio de energía en municipios como Montelíbano, Ayapel, Montería, Canalete y Puerto Escondido, así como en zonas de Sucre como Majagual, Guaranda y San Marcos.

Brigadas técnicas trabajan en terreno para restablecer el suministro, priorizando la seguridad de las comunidades afectadas.

La emergencia continúa mientras las lluvias no cesan. La prioridad inmediata es la atención humanitaria, la evaluación integral de los daños y el despliegue de recursos para mitigar el impacto de unas inundaciones en Colombia que ya han dejado una profunda huella en decenas de poblaciones de la Costa Caribe.

¿Por qué está lloviendo tanto en la Costa Caribe?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que el departamento del Atlántico continúa en alerta naranja por las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por fuertes vientos, alta nubosidad y probabilidad de tormentas eléctricas.

Según el reporte oficial, las lluvias registradas en Barranquilla y otros municipios del departamento obedecen a un escenario de inestabilidad atmosférica, provocado por la interacción de diversos sistemas meteorológicos que están afectando actualmente al Caribe colombiano.

Entre los principales factores se encuentra el desplazamiento de un frente frío de gran extensión, el cual ha alterado las condiciones normales del clima, incluso en regiones tropicales, favoreciendo la formación de nubes densas y precipitaciones persistentes.

El Ideam explicó que este tipo de fenómeno, combinado con los altos niveles de humedad propios del norte del país, ha intensificado las lluvias en los últimos días, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles emergencias.