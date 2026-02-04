¿Vienen más lluvias en Colombia?: nuevo frente frío amenaza otra vez al país

¿Vienen más lluvias en Colombia? Un nuevo frente frío vuelve a encender las alertas en el país, en medio de un inicio de año marcado por un aumento inusual de las precipitaciones y múltiples emergencias en varias regiones. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), aunque se espera una disminución paulatina de las lluvias en febrero, las condiciones atmosféricas siguen siendo favorables para que continúen los aguaceros en amplias zonas del territorio nacional.

En un comunicado oficial, el Ideam explicó que durante el mes de enero se registró un comportamiento de lluvias por encima de lo normal, producto de la interacción de diversos factores climáticos y atmosféricos. “Durante el mes de enero se registró un comportamiento de lluvias por encima de lo normal en varias regiones del territorio nacional”, señaló la entidad, que es la autoridad nacional en materia meteorológica y ambiental.

Ideam advierte aumento de lluvias en Colombia por frente frío y efectos de La Niña

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, indicó que este incremento atípico responde a una combinación de fenómenos asociados a la crisis climática. “No debemos olvidar que los últimos tres años han sido los más calientes del planeta. Esto genera inestabilidad y alteraciones en la atmósfera”, explicó. Entre los factores que han influido en este comportamiento se encuentran la presencia de un frente frío, condiciones tipo La Niña y otros eventos que afectan directamente la circulación de masas de aire y humedad.

Según la funcionaria, estos fenómenos han intensificado la formación de nubes y tormentas, generando lluvias más frecuentes e intensas de lo habitual, especialmente en regiones vulnerables como la Andina y la Pacífica.

Pronóstico para esta semana

Sobre las lluvias previstas para el miércoles 4 de febrero de 2026, la jefa de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, Jennifer Dorado, señaló que, aunque en algunos sectores se ha observado una leve disminución, el panorama sigue siendo inestable. “Las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la ocurrencia de lluvias en varias regiones, por lo que es fundamental mantenerse informados y atender las alertas emitidas por el Ideam”, afirmó.

De acuerdo con el pronóstico semanal, se mantendrá la persistencia de precipitaciones en las regiones Andina, Pacífica y sectores del Caribe, mientras que en la Orinoquía se esperan lluvias de baja intensidad. En el caso de Bogotá, se prevén lluvias al inicio de la semana, con una posterior disminución progresiva.

Específicamente para el miércoles 4 de febrero, el Ideam indicó que se espera un aumento de la precipitación en el occidente del país, particularmente en Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, así como en el occidente de Cauca y Nariño, y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

También se prevén lluvias de intensidad ligera en el sur de Santander, y en el occidente de Cundinamarca y Tolima. En la región Amazónica, podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en Amazonas, el suroriente de Guainía y Vaupés. En contraste, hacia las regiones Caribe y Orinoquía se espera un predominio de tiempo seco.

Nuevo frente frío en camino

A este panorama se suma la advertencia de iClima, empresa especializada en monitoreo meteorológico, que alertó sobre la llegada de otro frente frío entre el 6 y el 8 de febrero, con dirección hacia la costa Caribe colombiana. Este fenómeno podría reactivar las lluvias y generar nuevas afectaciones en zonas que ya enfrentan altos niveles de humedad y riesgo de inundaciones.

Las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones, mantenerse atentos a los reportes oficiales y tomar medidas de prevención, especialmente en regiones con antecedentes de deslizamientos, crecientes súbitas y desbordamientos de ríos. Colombia, una vez más, se prepara para enfrentar los efectos de un clima cada vez más extremo e impredecible.