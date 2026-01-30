Misterio en muerte de conductor de plataforma tras violento ataque

Un nuevo hecho de violencia genera conmoción en el área metropolitana de Barranquilla. En la madrugada de este jueves fue asesinado un conductor de plataforma digital, identificado como Hadín Alberto García Díaz, de 28 años, quien prestaba el servicio a través de la aplicación InDrive.

Para leer:La conmovedora historia del vendedor de tintos ‘John Valdez’: recibió millonario premio de la marca Juan Valdez

El crimen ocurrió alrededor de las 12:20 a. m. en inmediaciones del barrio Almendro Campestre, en el municipio de Soledad, donde el joven fue hallado tendido boca abajo en plena vía pública con tres impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Conmoción en Soledad por crimen de conductor digital con impactos de bala

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, vecinos del sector escucharon varias detonaciones y de inmediato alertaron a la Policía Metropolitana. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron el cuerpo sin signos vitales, por lo que acordonaron la zona y dieron aviso a las unidades judiciales.

Funcionarios de la Sijin realizaron la inspección técnica del cadáver y recolectaron evidencias en el lugar para avanzar en la investigación. Por ahora, las autoridades manejan dos hipótesis principales: un posible ataque sicarial o un robo, aunque no se descarta ninguna línea mientras se analizan las cámaras de seguridad del sector y los testimonios de residentes.

El asesinato de García Díaz se suma a la preocupante lista de hechos violentos registrados en el área metropolitana, en un contexto donde, pese a una reducción general en las cifras, el sicariato continúa siendo la principal modalidad de homicidio.

Según las estadísticas oficiales, Barranquilla cerró el año 2025 con 425 homicidios, seguida de Soledad con 209, Malambo con 45, Galapa con 23 y Puerto Colombia con 19. En total, el área metropolitana registró 721 asesinatos, una cifra inferior a los 852 casos reportados en 2024, lo que representa una disminución de 131 crímenes.

En el caso específico de Barranquilla, durante 2024 se reportaron 493 homicidios, lo que indica una reducción del 14 % para el año siguiente. En términos generales, las autoridades destacan que la región experimentó una disminución cercana al 15 % en los índices de homicidio.

Sin embargo, el balance revela que la modalidad de sicariato sigue encabezando las cifras. En 2025, se registraron más de 540 asesinatos bajo esta modalidad, lo que representa más del 80 % del total de casos. Le siguen las riñas con 71 homicidios, los atracos con 26, linchamientos con 4, torturas con 6 y otras modalidades con 9 registros.

En comparación, durante 2024, el sicariato ya dominaba las estadísticas con 732 casos, lo que evidencia una reducción significativa, aunque sigue siendo el principal desafío en materia de seguridad ciudadana.

Otro dato que genera alerta es que durante 2025 se registraron cuatro masacres en Barranquilla y municipios del área metropolitana, lo que refleja que, pese a la mejora en las cifras, persisten hechos de alto impacto que afectan la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

El asesinato del conductor de InDrive vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de quienes trabajan en plataformas digitales, un gremio que constantemente denuncia riesgos asociados a robos, extorsiones y ataques armados, especialmente durante la noche y la madrugada.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos de Hadín Alberto García Díaz esperan que el caso no quede en la impunidad y que se esclarezcan las circunstancias reales de este nuevo crimen que enluta a la región.