Asesinan a un hombre y hieren a dos más cuando veían el partido del Junior contra Santa Fe en un estadero

Un nuevo hecho de sangre se registró un hombre fue asesinado y otros dos resultaron heridos mientras observaban el partido entre Junior y Santa Fe en un establecimiento comercial.

>>>Le puede interesar<<<: Nuevo frente frío amenaza con llegar a Colombia y afectar con inundaciones al país

El ataque ocurrió en la tarde de este domingo en el barrio Villa Muvdi, específicamente en la carrera 24 con calle 44, en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, donde de acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, las víctimas se encontraban viendo el encuentro deportivo en un estadero del sector cuando se produjo una incursión sicarial.

Un muerto y dos heridos tras incursión sicarial en estadero de Soledad durante juego del Junior

Según el reporte inicial, un hombre armado llegó hasta el lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego contra los presentes. En medio del pánico generado por los disparos, uno de los hombres cayó gravemente herido y murió en el lugar de los hechos.

Las otras dos personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial cercano, donde reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades del fallecido ni de los heridos.

(Para leer): Campesino vio morir a su caballo ahogado en las inundaciones por fuertes lluvias en Colombia

La Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable del ataque armado. No se descarta que el hecho esté relacionado con ajustes de cuentas, aunque esa hipótesis es materia de verificación.

Contexto de violencia en Atlántico durante Carnaval

Este nuevo homicidio en Soledad se suma a la preocupante cifra de muertes violentas registradas durante los cuatro días de Carnaval en Atlántico, donde se contabilizaron 25 fallecimientos en distintos hechos.

De acuerdo con los reportes oficiales, 17 de estas muertes estuvieron relacionadas con ataques sicariales, seis ocurrieron en accidentes de tránsito, una fue accidental por manipulación de arma de fuego y otra correspondió al caso de un ciudadano alemán hallado sin vida en un hotel del barrio Simón Bolívar.

Solo en Barranquilla fueron asesinados 11 hombres durante las festividades, 10 de ellos con arma de fuego y uno con arma blanca, lo que representa un incremento superior al 100 % frente al año anterior.

Masacre en Las Américas y otros casos

Entre los hechos más graves se encuentra la masacre ocurrida en el barrio Las Américas, donde tres hombres fueron asesinados mientras departían en una vivienda. Las víctimas fueron identificadas como César Andrés Moya Meza, John Jairo Manzur Rodríguez y Luis Gabriel Solano Villa. Los tres fueron atacados por un hombre que descendió de un vehículo y disparó contra el grupo.

En el barrio Las Nieves también se registraron tres homicidios en hechos aislados, mientras que sectores como El Bosque, La Esmeralda, Carlos Meisel, San Isidro y La Ceiba reportaron casos individuales.

En el municipio de Soledad se contabilizaron tres asesinatos en barrios como Vista Hermosa, Nuevo Horizonte y el mencionado Villa Muvdi, donde ocurrió el reciente ataque en el estadero.

Investigaciones en curso

Las autoridades mantienen operativos y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia en Barranquilla y su área metropolitana. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita identificar a los responsables de estos hechos.

El caso ocurrido en Villa Muvdi vuelve a poner en evidencia la problemática de los sicariatos en el Atlántico, incluso en espacios públicos donde ciudadanos se reúnen para actividades recreativas como ver un partido de fútbol.