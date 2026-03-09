Tesla entra en los favoritos de los colombianos: En febrero registró 296 vehículos nuevos

La llegada de Tesla al mercado colombiano comienza a reflejar resultados significativos en la industria automotriz. En apenas tres meses desde su entrada oficial al país, la marca estadounidense logró posicionarse entre las 20 marcas de vehículos más vendidas, consolidando su presencia en un sector tradicionalmente dominado por fabricantes con décadas de trayectoria en el mercado local.

De acuerdo con el más reciente informe del sector automotor elaborado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y la Federación Nacional de Comerciantes, en febrero de 2026 Tesla registró 296 vehículos nuevos matriculados en Colombia, cifra que le permitió ubicarse en el puesto 18 del ranking nacional de ventas.

El desempeño resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que la compañía superó en ese mismo periodo a marcas tradicionales del segmento premium como Mercedes-Benz, que reportó 218 unidades matriculadas durante el mismo mes.

Mercado automotor registra fuerte crecimiento

El avance de Tesla coincide con un momento de recuperación del mercado automotor colombiano. En febrero de 2026 se matricularon más de 25.000 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 49,4 % frente al mismo mes de 2025, cuando se registraron cerca de 17.000 unidades. Según el informe sectorial, se trata del mejor febrero para la industria automotriz desde 2011.

En el acumulado del año, entre enero y febrero de 2026, el país registra más de 45.000 vehículos matriculados, un incremento del 44,5 % respecto al mismo periodo del año anterior. Parte de este dinamismo se explica por ventas que comenzaron durante el Salón del Automóvil de Bogotá realizado en noviembre, donde varias marcas presentaron sus novedades y concretaron ventas que se materializaron a comienzos de este año.

Crece la adopción de vehículos eléctricos e híbridos

El informe también evidencia un avance en la transición hacia tecnologías de movilidad más limpias. En lo corrido de 2026 se han matriculado en Colombia alrededor de 4.200 vehículos eléctricos y 12.100 híbridos.

En comparación con el año anterior, los vehículos eléctricos registraron más de 2.500 matrículas, lo que representa un crecimiento del 129 %, mientras que los híbridos alcanzaron 6.600 unidades, con un aumento del 72 %.

Este contexto ha favorecido el posicionamiento de Tesla, cuyo portafolio se basa exclusivamente en automóviles eléctricos, en un mercado que comienza a adoptar con mayor rapidez estas tecnologías.

Las marcas tradicionales siguen liderando el mercado

A pesar de la entrada de nuevos actores, el mercado automotor colombiano continúa liderado por fabricantes con amplia trayectoria en el país. En febrero, Kia encabezó el ranking con una participación del 14,6 %, seguida por Renault con 9,6 %, Chevrolet con 9,0 %, Toyota con 8,8 % y Mazda con 7,6 %.

En conjunto, estas cinco marcas concentraron casi la mitad de las matrículas del mes (49,6 %). Entre los modelos más vendidos se destacaron el Kia Picanto, el Toyota Corolla Cross, el Foton BJ, el Kia K3 y el Renault Duster, que juntos representaron cerca del 18,5 % del mercado en febrero.

Motocicletas continúan dominando la movilidad

El crecimiento del sector automotor también se refleja en el mercado de motocicletas, que continúa siendo el principal medio de transporte motorizado en el país.

En febrero de 2026 se registraron más de 100.000 motocicletas nuevas, lo que representa un incremento del 36 % frente al año anterior. Las marcas Bajaj, Honda y Suzuki lideraron las matrículas del mes.

Por regiones, Cundinamarca concentró el 18 % de los registros, seguido por Antioquia con 17 % y Valle del Cauca con 10 %, departamentos que en conjunto representaron cerca del 47 % del mercado nacional de motocicletas.

En este contexto, el crecimiento simultáneo de las matrículas de carros y motocicletas sugiere una reactivación del consumo de vehículos en Colombia, impulsada por una mayor oferta, la incorporación de nuevas tecnologías y la demanda acumulada tras varios años de desaceleración en el sector.