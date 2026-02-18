Gemini de Google ahora puede componer música: ¿Una nueva era para la industria?

El auge de la Inteligencia Artificial ya no es una promesa futurista: es una realidad que está transformando el mundo a una velocidad sin precedentes. Desde la manera en que trabajamos y realizamos tareas cotidianas, hasta la forma en que consumimos entretenimiento, la IA ha comenzado a redefinir múltiples industrias.

Ahora, esa revolución tecnológica toca la puerta de uno de los sectores más poderosos y rentables a nivel global: la industria musical. La creación de canciones, la producción, la distribución e incluso la voz de los artistas están entrando en una nueva era marcada por algoritmos, modelos generativos y herramientas capaces de componer en cuestión de segundos.

Justamente, bajo esta evolución, Google acaba de anunciar una actualización en Gemini. Con esta, los usuarios de la gigantesca tecnológica podrán crear música a partir de prompts sencillos. Solo tiene que describir una idea o subir una foto, como “una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra su pareja”, y en cuestión de segundos, Gemini la traducirá en una pista pegadiza y de alta calidad.

¿Cómo se crea la música con IA?

De texto a pistas: Describa un género específico, un estado de ánimo, una broma interna o un recuerdo para crear pistas únicas con letras o audio instrumental que se adapten a su estilo. “Me siento nostálgico. Crea una pista para mi madre sobre los buenos momentos que pasamos cuando éramos niños y los recuerdos de sus plátanos cocinados en casa. Haz que sea una pista afrobeat divertida con un auténtico estilo africano”.

De fotos y vídeos a pistas: Suba una foto o un video y observe cómo Gemini utiliza el contenido para componer una pista con letras que se ajustan perfectamente al estado de ánimo. Un ejemplo de prompt puede ser: “Utiliza estas fotos para crear una pista sobre mi perro Duncan en una excursión por el bosque”.

¿Cómo se ve la música?

Tenga en cuenta que, la aplicación de Gemini crea pistas de 30 segundos con portadas personalizadas generadas por Nano Banana. Esto facilita compartirlas rápidamente con amigos descargando o simplemente haciendo clic en el vínculo para compartir. “El objetivo de estas pistas no es crear una obra maestra musical, sino ofrecerle una forma única de expresión”, afirma el comunicado.

¿Se puede identificar que es música hecha con IA?

De acuerdo con el anuncio, todas las pistas generadas en la aplicación Gemini incorporan SynthID, una marca de agua imperceptible para identificar contenido generado por la IA de Google.

“También ofrecemos más herramientas para ayudarle a identificar el contenido generado por IA, ampliando nuestras capacidades de verificación en la aplicación Gemini para incluir audio. Solo tienes que subir un archivo y preguntar si se ha generado con la IA de Google, y Gemini comprobará si contiene SynthID y utilizará su propio razonamiento para dar una respuesta”, explica la tecnológica.