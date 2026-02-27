Alerta usuarios: Netflix dejará de funcionar en estos teléfonos en pocos días

La evolución tecnológica no se detiene y, con ella, también llega la obsolescencia. A partir del 1 de marzo de 2026, Netflix dejará de ser compatible con una serie de celulares Android y iPhone que operan con versiones antiguas de sus sistemas operativos.

La decisión responde a la implementación de nuevos códecs de video, capas más estrictas de seguridad DRM (Gestión de Derechos Digitales) y funciones avanzadas de optimización con inteligencia artificial, que requieren hardware más potente. Si tu teléfono tiene varios años y ya no recibe actualizaciones, podría quedar fuera del servicio.

¿Qué celulares dejarán de ser compatibles con Netflix?

La “purga técnica” afecta principalmente a dispositivos que no han podido actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

Android: versiones que dicen adiós

Desde marzo de 2026, la app dejará de funcionar en dispositivos con:

Android 7.0 (Nougat) o versiones inferiores

Si tu teléfono no ha recibido actualizaciones en los últimos años y se mantiene en estas versiones, la aplicación dejará de recibir soporte y eventualmente impedirá el inicio de sesión.

iPhone: modelos afectados

En el caso de Apple, la medida impacta a equipos que permanecen en:

iOS 14 o versiones anteriores

Esto afecta directamente a modelos como:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Dispositivos previos que ya no son compatibles con las versiones actuales del sistema operativo de Apple.

Estos equipos ya no cuentan con la capacidad técnica para soportar los nuevos estándares de seguridad y reproducción en alta calidad.

¿Por qué Netflix toma esta decisión?

La plataforma ha incorporado:

Optimización de imagen y sonido mediante IA

Compatibilidad avanzada con contenido en 4K y HDR

Nuevos estándares de seguridad digital

Todo esto exige procesadores más modernos con enclaves seguros actualizados. Los dispositivos de hace una década simplemente no pueden ejecutar estas funciones de forma eficiente.

¿Qué pueden hacer los usuarios afectados?

Si su celular está en la lista de “jubilados”, estas son sus opciones:

Verificar actualizaciones: Revise en los ajustes si existe una versión superior disponible. En algunos casos, una actualización pendiente puede salvar el acceso. Usar Netflix desde el navegador: El acceso vía Chrome o Safari puede funcionar temporalmente, pero la calidad suele limitarse a SD, no permite descargas y puede presentar inestabilidad. Renovar el equipo: Aunque no es la opción más económica, es la única solución definitiva. Los nuevos estándares de streaming exigen hardware actualizado.

Guía de compra 2026: smartphones económicos para seguir viendo Netflix

Si necesita cambiar de celular sin gastar más de 200 dólares (o su equivalente), estos modelos ofrecen buen rendimiento para streaming:

Samsung Galaxy A16 5G (El equilibrio total)

Pantalla: Super AMOLED de 6.6″Sistema base: Android 15Soporte Netflix: Widevine L1 (HD)

Por qué comprarlo: Samsung ha ampliado su política de actualizaciones incluso en la gama de entrada. Recibirá parches de seguridad durante varios años, lo que garantiza compatibilidad hasta casi 2030.

Xiaomi Redmi Note 14 (El rey de la pantalla)

Pantalla: AMOLED con tasa de refresco de 120HzSistema base: HyperOS 2.0Soporte Netflix: Full HD

Por qué comprarlo: Su brillo máximo y calidad de panel superan a la mayoría de competidores en este rango de precio, ideal para ver series incluso en exteriores.

Motorola Moto G55 (Experiencia limpia)

Audio: Altavoces estéreo con soporte Dolby AtmosSistema base: Android 15Soporte Netflix: Compatible con sonido envolvente

Por qué comprarlo: Es uno de los pocos económicos que realmente prioriza el sonido, elevando la experiencia al ver películas o series sin auriculares.

Tabla comparativa rápida

Modelo Fortaleza principal Sistema Base Netflix HD Samsung A16 5G Soporte extendido Android 15 Sí (Widevine L1) Redmi Note 14 Calidad de pantalla HyperOS 2.0 Sí (Full HD) Moto G55 Sonido estéreo Android 15 Sí

¿Es el fin para los celulares antiguos?

Más que un castigo, esta medida refleja la transición hacia estándares más exigentes en seguridad y calidad audiovisual. Con el crecimiento del contenido optimizado por inteligencia artificial, las plataformas requieren una potencia mínima que muchos dispositivos lanzados hace más de diez años ya no poseen.

Si su teléfono aparece en la lista, este puede ser el momento ideal para actualizarlo y asegurarse de no perder sus series favoritas.