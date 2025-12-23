“Hasta el perrito siente tu ausencia”: El conmovedor gesto de una mascota de una de las víctimas de la tragedia en Antioquia

La tragedia que enlutó al departamento de Antioquia el pasado 14 de diciembre sigue revelando historias que parten el corazón. Entre el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos en el fatídico accidente de la vía Remedios-Segovia, un video ha comenzado a circular con fuerza en las redes sociales, capturando un lenguaje que no necesita palabras: el duelo de una mascota.

Mariana Galvis, una de las 17 víctimas mortales del siniestro en el que un bus de excursión cayó al abismo tras regresar de Tolú, recibió su último adiós en una ceremonia cargada de flores y lágrimas. Sin embargo, fue la presencia de su pequeño perro la que terminó por conmover a miles de internautas en todo el país.

Una despedida que trasciende lo humano

En las imágenes, que se han vuelto virales en plataformas como TikTok y X, se observa al pequeño canino junto a la tumba de Mariana. Lejos de la agitación común en los animales de su tamaño, el perro permanece en una quietud absoluta, con la mirada fija en el lugar donde descansa su dueña.

Usuarios en redes sociales han destacado los “ojos apagados” del animal, interpretando su postura y su silencio como una expresión física de profunda tristeza. Para los expertos en comportamiento animal, este tipo de reacciones refuerzan el inquebrantable vínculo emocional que los perros desarrollan con sus cuidadores, siendo capaces de percibir la ausencia y el duelo del entorno familiar.

Un vínculo marcado por la tragedia

El video fue difundido originalmente por Walfran Berrío, padre de Matías Berrío, quien también perdió la vida en el accidente y era la pareja sentimental de Mariana. La publicación, titulada con la frase “Hasta el perrito siente tu ausencia, Mariana”, no solo rinde tributo a la joven, sino que simboliza la tragedia de dos familias que se unieron en el dolor.

El accidente, que ocurrió cuando el bus que transportaba a los excursionistas perdió el control y rodó por un precipicio, dejó un vacío irreparable en la comunidad. Mariana y Matías formaban parte de un grupo de jóvenes que esperaban celebrar el fin de año, pero cuyo viaje terminó en uno de los siniestros viales más graves registrados en Antioquia recientemente.