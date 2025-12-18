Estafa navideña: Cuidado si se queda sin señal en su celular, seguro están clonando su sim

Con el avance de la tecnología, también han evolucionado las modalidades de hurto, lo que dificulta cada vez más la identificación oportuna de estafas y fraudes. En ese contexto, y de cara al cierre de 2025, las autoridades y expertos han alertado sobre un aumento significativo de este tipo de delitos, especialmente aquellos relacionados con el intercambio fraudulento de tarjetas SIM, conocido como SIM swapping.

Una de las principales señales de alerta frente a esta modalidad es la pérdida repentina o prolongada de la señal del teléfono móvil, situación que puede indicar que la línea ha sido intervenida sin el conocimiento del usuario.

¿En qué consiste la estafa SIM swapping?

Este tipo de ataque recibe diversas denominaciones, entre ellas fraude por intercambio de SIM o secuestro de SIM; no obstante, todas hacen referencia a una misma práctica delictiva. Consiste en que un estafador suplanta la identidad de la víctima y persuade al proveedor de servicios móviles para transferir su número telefónico a una tarjeta SIM bajo su control.

Una vez logra el traspaso, el atacante puede eludir los sistemas de autenticación de doble factor basados en mensajes de texto, lo que le permite acceder de manera indebida a las cuentas vinculadas a ese número y, en consecuencia, tomar control del dispositivo y de la información asociada.

A partir de allí, el delincuente puede acceder a mensajes de texto, correos electrónicos, listas de contactos, cuentas bancarias y perfiles en redes sociales, entre otros datos de carácter privado y confidencial. En la mayoría de los casos, el objetivo principal de este tipo de fraude es económico, ya que los atacantes buscan obtener ganancias mediante el acceso a información financiera, como tarjetas de crédito, cuentas bancarias o incluso monederos de criptomonedas.

¿Cuáles son los signos de un ataque de intercambio de SIM?

Notificaciones inusuales: En las etapas iniciales del fraude, el usuario puede recibir mensajes de texto o llamadas relacionadas con cambios inesperados en el servicio móvil. Ante esta situación, se recomienda contactar de inmediato al proveedor de telefonía para verificar si se ha realizado alguna modificación no autorizada.

En las etapas iniciales del fraude, el usuario puede recibir mensajes de texto o llamadas relacionadas con cambios inesperados en el servicio móvil. Ante esta situación, se recomienda contactar de inmediato al proveedor de telefonía para verificar si se ha realizado alguna modificación no autorizada. Pérdida repentina del servicio: La interrupción inesperada del servicio telefónico —como la imposibilidad de realizar o recibir llamadas, enviar mensajes de texto o acceder a datos móviles— puede indicar que la tarjeta SIM ha sido desactivada o transferida. El operador puede confirmar si se trata de un cambio fraudulento o de una falla temporal.

La interrupción inesperada del servicio telefónico —como la imposibilidad de realizar o recibir llamadas, enviar mensajes de texto o acceder a datos móviles— puede indicar que la tarjeta SIM ha sido desactivada o transferida. El operador puede confirmar si se trata de un cambio fraudulento o de una falla temporal. Actividad sospechosa en redes sociales: La aparición de publicaciones, mensajes o interacciones que el usuario no reconoce como propias en sus perfiles de redes sociales puede ser una señal de que un tercero ha tomado control de estas cuentas tras un intercambio de SIM.

