TikTok coge ventaja frente al gobierno de Trump y le pone fin a las amenazas de prohibición

Desde hace varios meses, TikTok, una de las plataformas tecnológicas más influyentes del mundo, ha estado en el centro de una intensa controversia que puso en duda su permanencia en Estados Unidos. El debate no solo ha sido político, sino también tecnológico y geoestratégico, con la seguridad de los datos de millones de usuarios como principal punto de tensión.

Puede leer: Estafa navideña: Cuidado si se queda sin señal en su celular, seguro están clonando su sim

La discusión se intensificó luego de que el entonces presidente Donald Trump lanzara un ultimátum a la compañía: TikTok solo podría continuar operando en territorio estadounidense si incorporaba aliados locales capaces de garantizar un manejo seguro y transparente de la información de los usuarios norteamericanos. La exigencia abrió un complejo escenario de negociaciones, presiones regulatorias y posibles reconfiguraciones empresariales, que mantuvo a la plataforma bajo la lupa del Gobierno y de la opinión pública.

Ahora, en su más reciente movida, su empresa matriz, ByteDance toma ventaja sobre la postura del gobierno estadounidense y anunció haber llegado a un acuerdo con Oracle y otros inversionistas estadounidenses, lo que desarmaría la prohibición de la red social en el territorio americano.

Lea también: Con este truco puede crear fotos navideñas profesionales sin salir de casa

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el acuerdo estaría previsto para cerrarse el próximo 22 de enero. Según reveló el medio Axios, que cita un memorando interno enviado por el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, Oracle, la firma de capital privado Silver Lake y la empresa de inversión MGX, con sede en Abu Dabi, asumirían el 45 % de la participación de la nueva entidad que operaría TikTok en Estados Unidos.

Este movimiento se produce a pocos días de una nueva fecha límite clave para la plataforma. El 23 de enero vence el plazo establecido tras la última prórroga firmada en septiembre por el presidente Donald Trump, la cual aplazó la entrada en vigor de una prohibición que exige que el 80 % de los activos estadounidenses de TikTok sean vendidos a una entidad aprobada por el Gobierno de Estados Unidos.

Puede leer: Apple Fitness+ ahora habla español: la novedad que beneficia a usuarios en Colombia

Cabe recordar que, el origen de esta polémica se da porque el Congreso de Estados Unidos en abril del 2024 aprobó una ley que estipulaba que ByteDance tenía nueve meses para encontrar un inversor en un país que no fuera considerado un riesgo o adversario de Estados Unidos y así vender sus operaciones.