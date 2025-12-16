Apple Fitness+ ahora habla español: la novedad que beneficia a usuarios en Colombia

Si usted usa productos Apple, probablemente ya se ha dado cuenta de que la salud y el bienestar ocupan un lugar cada vez más importante dentro del ecosistema de la marca. Desde el Apple Watch hasta sus servicios digitales, la compañía de la manzana ha venido impulsando hábitos más saludables en el día a día de sus usuarios. En ese camino, llega una noticia que muchos estaban esperando desde hace años: Apple Fitness+ finalmente incorpora el español, una mejora que promete hacer los entrenamientos más cercanos, fáciles de seguir y accesibles para millones de usuarios de habla hispana.

De acuerdo con el anuncio, la inclusión de este idioma está pensada para quienes no habían podido aprovechar al máximo la aplicación, especialmente en entrenamientos y sesiones de meditación, debido a la barrera del inglés.

Para lograrlo, el sistema utiliza voces generadas digitalmente a partir de las voces reales de cada uno de los 28 entrenadores de Apple Fitness+. Además, quienes lo prefieran podrán complementar la experiencia con subtítulos disponibles tanto en los entrenamientos como en las meditaciones.

Cabe destacar que, cada semana, los usuarios encontrarán nuevos episodios doblados en esos español y alemán, además de las versiones originales en inglés. El doblaje en japonés se lanzará a inicios del próximo año.

¿Vale la pena pagar Apple Fitness +?

Apple Fitness+ es el servicio de entrenamiento y bienestar de Apple, diseñado para ayudar a las personas a mantenerse activas y cuidar su salud desde casa o cualquier lugar.

Funciona como una plataforma por suscripción que ofrece rutinas guiadas en video para distintos niveles y objetivos, integrándose directamente con el Apple Watch, el iPhone, el iPad y el Apple TV. Durante los entrenamientos, la app muestra métricas en tiempo real como frecuencia cardíaca, calorías quemadas y progreso, lo que hace la experiencia más personalizada y motivadora.

Apple Fitness+ incluye diferentes tipos de ejercicios, entre ellos:

Fuerza

Yoga

HIIT

Ciclismo

Baile

Pilates

Core

Meditación y mindfulness

Las sesiones están dirigidas por entrenadores especializados y se actualizan de forma constante con nuevos contenidos. Además, el servicio está pensado para adaptarse a distintos ritmos y niveles de condición física, desde principiantes hasta usuarios más avanzados.

¿Cuánto cuesta la mensualidad de Apple Fitness+ en Colombia?

De acuerdo con la página oficial de Apple, el servicio de Apple Fitness+ está disponible como servicio de suscripción por $19.900 (COP) al mes o $119.900 (COP) al año, y puede compartirse con hasta cinco integrantes de la familia.