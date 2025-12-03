Samsung eleva su experiencia en dispositivos plegables y ahora incorpora una versión de tres pliegues

Samsung lo volvió a hacer. Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo en el mundo de los plegables, la compañía decidió apagar rumores y encender la conversación global con el lanzamiento del Galaxy Z TriFold, un dispositivo que literalmente se despliega dos veces hasta convertirse en una pantalla de 10 pulgadas capaz de funcionar como mini cine, super herramienta de productividad y celular premium, todo al mismo tiempo.

Con este anuncio, Samsung Electronics Co., Ltd. refuerza su liderazgo en el desarrollo de factores de forma y se acomoda mejor que nunca en la era de la IA móvil. No es casualidad: detrás de este dispositivo hay una década entera de investigación, ingeniería absurda y un camino que solo Samsung ha recorrido como pionero en plegables.

“La búsqueda incansable de nuevas posibilidades continúa dando forma al futuro de las experiencias móviles”, aseguró TM Roh, Presidente de la División Device eXperience. Y sí, el Galaxy Z TriFold llega justo a demostrar eso: equilibrio entre portabilidad, potencia y creatividad, ahora en un formato que ningún otro fabricante ha logrado llevar al mercado.

Una pantalla gigante en un cuerpo diminuto

El Z TriFold es casi una ilusión óptica. Cerrado mide solo 3,9 mm en su punto más delgado, pero cuando se despliega —dos veces— revela una pantalla gigantesca de 10 pulgadas, perfecta para trabajar, ver contenido o correr varias apps al tiempo sin que nada se sienta apretado.

El truco está en:

Dos bisagras Armor FlexHinge refinadas , diseñadas para que abrir y cerrar se sienta natural y estable.

, diseñadas para que abrir y cerrar se sienta natural y estable. Una pantalla reestructurada para soportar el doble plegado sin perder resistencia.

para soportar el doble plegado sin perder resistencia. Un exterior premium con titanio, Advanced Armor Aluminum y un panel trasero reforzado para aguantar el ritmo sin engordar el dispositivo.

Y sí, si llegas a plegarlo mal, el teléfono te avisa con vibraciones y notificaciones. Una joyita.

Potencia de nivel insignia, ahora en un tripanel

Samsung le metió músculo real:

Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy

Cámara de 200 MP

Batería de 5.600 mAh distribuida en tres paneles

distribuida en tres paneles Carga superrápida de 45 W

La idea es simple: si vas a tener un dispositivo que se convierte en tablet, tiene que rendir como uno. Y aquí lo hace sin quedarse sin aire a mitad del día.

Además, cada unidad pasa por inspecciones de nivel quirúrgico: tomografía computarizada para revisar placas, escaneo láser para asegurar alineación interna y pruebas de resistencia que garantizan que cada parte encaje exactamente como debe.

La multitarea que siempre soñamos

La pantalla de 10 pulgadas no está ahí solo para verse bonita. Samsung la optimizó para que funcione como tres teléfonos de 6,5’’ al mismo tiempo.

Eso significa:

Tres apps abiertas, lado a lado, sin que nada apriete.

Multiventanas movibles y ajustables.

Barra de tareas que recuerda lo que estabas haciendo.

Apps como Mis Archivos y Samsung Health rediseñadas para gran formato.

Y viene la joya: Es el primer teléfono con Samsung DeX independiente.Es decir, no necesitas conectarte a nada para correr hasta cuatro espacios de trabajo, cada uno con cinco apps a la vez. Puedes incluso añadir una segunda pantalla en Modo Expandido y trabajar como si tuvieras un mini escritorio portátil.

Sumado a Galaxy AI, la experiencia se vuelve aún más fluida. Desde ediciones generativas hasta navegar con resúmenes instantáneos, todo se adapta al tamaño gigante del TriFold.

Perfecto para ver series, editar fotos o perderte en YouTube

La pantalla Dynamic AMOLED 2X brilla (literalmente):

Hasta 120 Hz

Hasta 2600 nits afuera

Vision Booster

Menos pliegue visible

Cuando está abierto es cine; cuando está cerrado, cabe en el bolsillo. Simple.