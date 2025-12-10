Lo extraordinario, lo bueno y lo no tan bueno de la nueva Deepal S05 100% eléctrica

La movilidad eléctrica está ganando cada vez más terreno en Colombia y son más las personas que se arriesgan a dar el salto y dejar atrás los vehículos a gasolina. La Deepal S05, es una camioneta compacta completamente eléctrica que seguramente cambiará la forma en la que se entiende la movilidad urbana y los viajes de corta distancia.

Probamos su versión de color Azul Sigma, atractiva y llamativa que atrae todas las miradas. Durante tres días la exploramos y esto fue lo que encontramos: lo extraordinario, lo bueno… y lo que todavía puede mejorar.

Lo extraordinario: una experiencia de conducción que sorprende

Desde el primer instante en el que se encuentra frente a una Deepal S05 la impresión es de estar frente un vehículo realmente futurista. Encenderla es una acción absolutamente silenciosa, no se siente vibración, ruido ni el mínimo esfuerzo. Al avanzar, la suavidad es absoluta, como si prácticamente se flotara sobre el pavimento. Su motor es equivalente a unos 234 caballos de potencia, con una aceleración rápida y segura.

Estando en tierras paisas la teníamos que llevar hasta la Loma de San José en Sabaneta, una vía con una tremenda inclinación, que el sistema automáticamente la identifica, baja el volumen de la música y alerta diciendo: “la pendiente actual de la carretera es demasiado pronunciada, preste atención a la carretera por delante”.

Su nivel es tal, que para la camioneta subir no representó ni el mínimo esfuerzo, lo que significo un éxito rotundo en una loma que se ha hecho popular porque la llaman “sube o no sube”.

Una de las características que es importante destacar es que tiene regeneración de energía en bajadas y la camioneta recupera kilómetros, lo que prolonga la autonomía y genera una sensación de eficiencia real. Es un vehículo que no tiene tablero, pero la velocidad y el kilometraje disponible se proyecta en el panorámico.

Otro elemento extraordinario es la tecnología integrada: desde una enorme pantalla táctil, de 15,4 pulgadas, se controla absolutamente todo, ventanas, aire acondicionado, modos de conducción, verificación del aire de las llantas, monitoreo de la batería y mucho más. Todo al alcance de un dedo o con comandos de voz, que permiten darle órdenes para que ejecute acciones como sintonizar una emisora, abrir el parasol, cerrar todas las ventanas, entre otras.

El sonido es otra de sus grandes virtudes, es envolvente con 14 parlantes ubicados estratégicamente y se integran con la iluminación ambiental que también se puede personalizar.

Lo bueno: comodidad, diseño y espacio interior

En términos de confort, la Deepal S05 cumple, y supera, todas las expectativas. Las sillas delanteras son eléctricas que se ajustan en múltiples posiciones y memoriza hasta seis configuraciones, lo que permite personalizar la experiencia totalmente. Los materiales internos son suaves, ergonómicos y dan la sensación de estar en un vehículo de gama alta.

En la parte trasera, el espacio es una de sus grandes cualidades ya que los pasajeros pueden sentarse con comodidad, con buen espacio para las piernas, si son muy altos.

El diseño exterior también suma, de líneas modernas, una silueta con mucho estilo y detalles que le dan un aire sofisticado sin exagerar. Es llamativa sin ser ostentosa y para que en las calles se puedan percatar de su presencia, tiene una música externa suave y elegante.

Lo no tan bueno: detalles a mejorar

Aunque la Deepal S05 ofrece una experiencia muy completa, hay aspectos que podrían optimizarse:

La autonomía real puede variar. Aunque promete alrededor de 458 km, el consumo en subida o en conducción más exigente puede reducirla sustancialmente por la topografía.

Aunque promete alrededor de 458 km, el consumo en subida o en conducción más exigente puede reducirla sustancialmente por la topografía. El uso total de la pantalla para casi todas las funciones puede no ser ideal para quienes prefieren botones físicos, especialmente al manejar, por lo que exige acostumbrarse.

puede no ser ideal para quienes prefieren botones físicos, especialmente al manejar, por lo que exige acostumbrarse. Puntos de carga. Aunque no tiene que ver directamente con la camioneta, las ciudades deben prepararse en infraestructura para facilitar la carga de los eléctricos y facilitar los procesos.

La Deepal S05 100 % eléctrica es una camioneta que logra un balance entre la tecnología avanzada, la comodidad y una conducción suave y silenciosa que sorprende desde el primer instante, actualmente tiene un valor de 140 millones de pesos. Sin duda, es un vehículo que invita a mirar hacia el futuro de la movilidad con ganas de vivir la experiencia de conducir algo distinto y sostenible con el medioambiente.