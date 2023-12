Buenos y baratos: Celulares que cuestan menos de un millón y son perfectos para regalar en Navidad

Regalar tecnología durante las fiestas de diciembre se ha convertido en todo un atractivo. Y es que, no es un secreto que en las cartas a ‘Santa’, tanto menores como adultos piden recibir desde dispositivos móviles, pasando por accesorios hasta elementos tecnológicos ideales para el entretenimiento.

Puede leer: El mejor consejo para Navidad: Cómo ahorrar 5 millones de pesos rápido

Actualmente en el mercado existen decenas de dispositivos móviles que apuntan a cautivar a los amantes de la tecnología. Por eso, contar con smartphones que respondan a los intereses de los usuarios es para muchos más que necesario. Entre las opciones, existen celulares que marcan tendencias, otros que son lujosos y aquellos que son ideales para generar y publicar contenido en redes sociales.

Aprovechando la temporada, en Publimetro Colombia le compartimos algunas referencias que pueden ser de utilidad si usted está en busca del regalo perfecto para sus seres queridos aunque su presupuesto sea limitado.

¿Qué debe tener en cuenta a la hora de regalar un celular?

Antes de hablar de los dispositivos que cuestan menos de un millón de pesos colombianos, se debe tener en cuenta una serie de recomendaciones para no elegir el celular incorrecto. Entre los consejos iniciales, se recomienda conocer las preferencias de la persona a la que le quiere dar el regalo. También es importante establecer un presupuesto para no excederse a la hora de tomar una decisión, al igual que revisar planes de financiación que le permitan no sobre-endudarse si opta por un modelo premium.

Lea también: ¿Con la llegada del 5G a Colombia hay que cambiar de celular?

Y en esa misma línea, también es importante contemplar accesorios complementarios como fundas protectoras, auriculares de calidad o cargadores inalámbricos. Y por supuesto, no olvide siempre revisar la garantía y política de devoluciones del dispositivo que compró. Esto le brindará tranquilidad en caso de tener problemas con el dispositivo.

Celulares que cuestan menos de un millón de pesos

En la tarea de revisar qué dispositivos son los ideales para regalar en Navidad, las opciones están disponibles en diversas marcas. Por ejemplo, Samsung cuenta con referencias como el Galaxy A24 y A14. Otras de las marcas disponibles son Motorola, vivo, Xiaomi, Oppo y Tecno, por nombrar algunos.

En cuanto a las referencias de dispositivos están: Morotola G84 (cerca del millón), Motorola G54 (sobre los 700.000 pesos), Realme C55 (cerca de los 900.000 pesos), Xiaomi Redmi Note 12 (cerca de los 800.000), Tecno Spark 10 PRO (sobre los 800.000), Honor X8A (Arriba de los 900.000 pesos), Samsung A24 (cerca de los 800.000), entre otros.

Le puede interesar: Consejos para una Navidad llena de regalos y cero deudas en enero

Aproveche la temporada decembrina para buscar las mejores opciones, pues almacenes de cadena suelen ofrecer descuentos con precios más económicos o seguros que hacen atractivas las ofertas. Incluso, en algunos casos los dispositivos móviles traen accesorios como audífonos que terminan llamando la atención de los compradores.