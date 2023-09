Se las dan de “lumbreras” y estafan a desempleados prometiéndoles vacantes en D1

Una de las tiendas de supermercado más populares en Colombia es D1. La franquicia rápidamente acaparó las grandes ciudades del país y por supuesto como consecuencia de su gran reputación, los delincuentes han aprovechado para generar diversas estafas que simulan ser la marca y así obtener ganancias de quienes caen es las “creativas” modalidades.

Precisamente, a través de redes sociales varios usuarios han manifestado una nueva forma de estafar a víctimas. Pues, ya no basta solo con que los usuarios caigan en links infectados y los delincuentes roben información personal, sino que ahora de forma sencilla y basándose en falsas esperanzas, roban dinero de las personas.

El proceso es muy sencillo, a través de cuentas mediante WhatsApp, los delincuentes crean cuentas bajo el nombre de D1 afirmando ser asesores de la marca que reclutan nuevos talentos. Una vez dan con una potencial víctima que está en busca de trabajo, le prometen revisar su perfil afirmando que es más que viable que les den el trabajo.

Una vez la potencial víctima cree en esta versión, le cuentan que para ser parte de los trabajadores del supermercado deben contar con diversos cursos para poder manipular alimentos. Para cumplir con ese requisito, prometen a la víctima dar los cursos y así garantizar el trabajo. Cuando la víctima envía el dinero, nunca recibe respuesta de los cursos.

¿Cómo evitar caer en estafas de trabajo?

Recuerde que para evitar ser víctima de estas modalidades la mejor recomendación es siempre verificar con las fuentes oficiales si efectivamente hay una convocatoria de trabajo activa. Para eso, lo más seguro es visitar las redes sociales de la marca, llamar a los números de la compañía o simplemente googlear la información que le brindan. Por supuesto, no olvide que cada vez que usted responde a un número desconocido puede ponerse en peligro. Y finalmente, no olvide que en la mayoría de los casos, sino es en el 100%, no le van a pedir dinero para contratarlo.