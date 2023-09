“Eran como el rey y la reina del colegio”, madre de Ana María Serrano sobre su posible agresor

Ana María Serrano Céspedes era una joven de tan solo 18 años de edad que murió como consecuencia de una agresión física realizada por su expareja sentimental conocido como Allan ‘N’. El joven y Serrano fueron novios aproximadamente durante un año y medio, mientras eran compañeros del colegio. El hecho ha causado gran rechazo e indignación entre padres y jóvenes que se preocupan por cómo identificar cuando una persona puede ser víctima de estos hechos.

Sobre el caso por el momento se conoce que, la joven de 18 años fue víctima de feminicidio en su casa, ubicada en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Ana María Serrano estudiaba Medicina y por ende se quedó sola en casa mientras sus padres estaban visitando a su hermana en Europa. Según reveló la madre de la víctima, aparentemente varios “amigos” se reunieron y allí fue donde el agresor se enteró que Serrano estaba sola en su casa.

Ximena Céspedes, madre de Ana María, también contó que la relación con el joven y con la familia del joven era muy buena. Tanto así que, solían compartir en eventos de las familias y varios de sus allegados afirmaban sentirse tranquilos al ver que Ana María tenía una relación con un joven estudioso y dedicado. “En junio de este año terminan y ahí es cuando él cambió, comenzó a acosarla, a enviarle regalos y a pedirle que volvieran”, agregó.

Específicamente hablando sobre el día del asesinato, Céspedes contó que después de haber paseado todo el día, recibieron una llamada de un número desconocido y por ende no contestaron. Sin embargo, aprovecharon para escribirle un mensaje por WhatsApp a su hija y no obtuvieron respuesta. Luego, comenzaron a recibir mensajes raros en los que simulaban que la supuesta realidad suponía un suicidio. “Yo llamé al vecino para que entrara a la casa y ya no había nada qué hacer, ahí llamaron a la Policía y demás. Él ya no estaba allí, pero esos mensajes no eran de mi hija, era él el que los estaba escribiendo”, contó.

“No podemos culpar a los niños, no podemos culpar a nadie en un caso de estos”: Ximena Céspedes

Las declaraciones de Céspedes tienen como objetivo generar conciencia sobre las alertas que pueden evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. “El acoso y la violencia se ha normalizado tanto que uno no sabe diferenciar bien una cosa de la otra”, puntualizó.