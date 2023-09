“Me electrocutaste Pedrito” inundó a TikTok con nueva estrategia NPC para ganar dinero fácil

La única red social que ha estremecido el imperio de Meta ha sido TikTok. Y es que actualmente, el desarrollo chino cuenta con más de 1,081 millones de usuarios activos al mes, lo que la hace una plataforma bastante atractiva cuando de crecimiento o alcance de audiencias se habla. Esto mismo, ha llevado a que se abran espacios para nuevas narrativas encaminadas hacia la diversidad. Y precisamente, a su vez creadores generan nuevos modelos de adquisición de dinero.

En las ultimas semanas me ha llamado la atención que, al navegar dentro del algoritmo de TikTok me he encontrado con transmisiones bastante particulares que se inspiran en el NPC o Non-player character. Los usuarios imitan los movimientos o características robóticas de personajes secundarios presentes en los videojuegos. Estos personajes suelen tener un repertorio limitado de reacciones o frases que se utilizan para interactuar con los jugadores en situaciones específicas.

¿Cómo ganar dinero fácil con TikTok?

Trasladando eso a TikTok, básicamente los videos en vivo muestran a una persona haciendo sonidos y movimientos con sus manos mientras reaccionan a estímulos enviados por otros usuarios. Las transmisiones pueden durar horas y lo que hace interesante a esto, es que los estímulos están relacionados directamente con dinero y monetización.

Cabe aclarar que, no todos los usuarios de TikTok pueden acceder a ingresos de cuatro cifras por hora. Para empezar, los creadores deben contar con una base por encima de los 10,000 seguidores y así activar el fondo de monetización para creadores.

Una de las creadoras de este tipo de contenido es la dominicana conocida como ‘La Explosiva’, quien suele compartir varias transmisiones en las que simula ser una especie de muñeca que reacciona a lo estímulos enviados por otros usuarios. Ella es la autora del “me electrocutaste Pedrito” porque un usuario le envió varios rayos durante la transmisión y simplemente reaccionó, lo que la llevó a ser viral. De hecho con esta práctica, en entrevistas, ha afirmado que ha logrado monetizar hasta 5000 dólares por transmisión.

Lo anterior es solo un ejemplo de la magnitud y dinero que mueve esta nueva tendencia. Otro ejemplo es Kai Cenat con 6,2 millones de seguidores en Twitch y 6,8 millones en TikTok. Recientemente hizo un vídeo mostrando cómo retransmitía en vivo durante una hora este tipo de contenido y a final mostró que obtuvo casi 6.000 dólares con tan solo una hora de reacciones.