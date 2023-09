GoArbit: ¿Qué ha pasado tras los rumores de quiebra?

Diariamente en las redes sociales se ven campañas que prometen incrementar las ganancias de los internautas. Esto, sin duda hace que más de uno esté dispuesto a arriesgar sus ahorros por ganar dinero extra. Pero para muchos, detectar las alertas de fraude es todo un reto y exponerse puede generar grandes dolores de cabeza con el tiempo.

Precisamente, navegando en Internet, encontré que una de las influenciadoras más conocidas en el país (Yina Calderón) compartió la publicidad de GoArbit una plataforma que promete ganancias de más del 100%. Algo que de entrada ya genera preguntas sobre la legalidad del negocio y su efectiva gestión.

¿Qué es GoArbit?

Indagando en Google, la información sobre este tipo de negocios es mínima. De entrada, en la búsqueda uno encuentra páginas y videos en las que se afirma que la plataforma puede generar ingresos basados en un sistema piramidal, aunque no se arroja a ningún portal oficial, sino más bien videos de usuarios que buscan explicar el modelo. Sin embargo, entre los datos también se detecta que este sistema fue creador en Republica Dominicana, (información que posteriormente fue confirmada por el contacto referenciado por Yina Calderón).

¿Cómo entrar a GoArbit?

En Publimetro Colombia hicimos el ejercicio de contactar a ‘Katy Luz Ortega’, quien automáticamente nos direcciona a un chat por WhatsApp donde promete darnos más información sobre la inversión. En la conversación, nos pide enviar captura de pantalla de que ya la agregamos a nuestro directorio telefónico y luego nos pide datos generales como de dónde somos, cuál es nuestro nombre y edad. Posteriormente, nos comparte un video en YouTube donde explican cómo ganar dinero con GoArbit, un ejemplo de inversión y un audio testimonial sobre el supuesto éxito de la organización.

Aprovechamos para hacer varias preguntas, como cuánto dinero es el mínimo a invertir y qué garantías se tienen cuando se hace la inversión. Ante esto puntualmente desde el perfil nos responden: “Con un millón de pesos vas a ganar 75 USD al mes, durante 6 meses hasta que se duplique su dinero”.

Al hablar de las garantías, este perfil nos afirma: “Si yo soy inversionista y la empresa no funcionara, yo no invertiría. Porque, así como a ti te duele perder dinero a mí también me duele. Acá no hay pérdida, la empresa tiene un contrato hasta el 2030″, explica la mujer.

¿Es seguro GoArbit?: Esto nos dicen los expertos sobre inversiones digitales

Para Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa (una empresa dedicada a educación en inversiones) la señal más relevante que se debe tener en cuenta cuando se quiere invertir está relacionada con que la mayoría de empresas, que tienen detrás intereses “grises”, normalmente buscan difundir su mensaje a grandes masas utilizando influenciadores que no tienen nada qué ver con sector económico. Lo anterior, con el objetivo de garantizar que su mensaje llegue a muchos usuarios para así garantizar incrementar el interés en este modelo.

“Si a ti te aparece un tipo como La Liendra o una Reina de Belleza que nunca habla de inversiones, pero que les pagan un montón de plata por promocionar habla de esto, debería ser la primera alerta para no invertir”, puntualiza.

Toro también explicó que el principal ‘Talón de Aquiles’ de quienes quieren explorar el mundo de las inversiones es la falta de educación financiera. Pues, si se tiene un millón de pesos como ejemplo para invertir, lo ideal es que el sujeto investigue y aprenda la mayor cantidad de información sobre el modelo de negocio que se busca implementar.

“La tarea que uno hace cuando va a invertir en plataformas en Internet es buscar información. Lo ideal es que sean reguladas, que tengan un respaldo y que mínimo haya una firma comisionista para evitar estafas”, explica Toro.

¿Qué ha pasado con GoArbit?

Desde que iniciaron los reportes de estafas y la preocupación creció, la cuenta oficial de la “empresa” dejó de estar activa. A pesar de aparecer en las redes sociales, ni su creador, ni inversionistas se han pronunciado desde hace más de un año.

Estas son las Red Flags de posibles estafas en Internet

Hay diversos comportamientos que pueden prender las alertas sobre una posbile estafa en Internet, aprender a detectarlas puede literalmente salvar su bolsillo y así evitar problemas y pérdidas económicas.

1. Investigue sobre la compañía en la que quiere hacer la inversión, si no encuentra suficientes datos sobre su regulación, modelo y demás, absténgase de invertir.

2. No crea en propuestas extremadamente buenas. Según expertos, las promesas de incremento de dinero con ganancias exhorbitantes jamás resultan ser ciertas.

3. No confíe en todo lo que ve en internet. Edúquese sobre inversiones y no dé su dinero a terceros para que lo manejen.

4. Analice el comportamiento de los perfiles en internet, por ejemplo si el número de ‘me gusta’ en las fotos corresponde al de seguidores de la cuenta. Normalmente, los perfiles falsos suelen tener un gran número de seguidores pero pocas interacciones.

5. No comparta sus datos personales con nadie y mucho menos, envíe dinero si no tiene completa seguridad del negocio en el que piensa invertir.

6. Verifique que las empresas están legalmente constituidas.

7. Dude si uno de sus influenciadores favoritos nunca habla de inversiones, y de un momento a otro promociona negocios “exitosos”. Recuerde, si uno se mete en un negocio en el que en ninguna parte hay un ente regulado, está confiando en la palabra de alguien y eso no pinta nada bien.