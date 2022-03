Cómo invertir de forma responsable en criptomonedas y cuidar su bolsillo

A pesar de que el uso de las criptomonedas en Colombia y el mundo está en auge, el último estudio de la firma Chainalysis demuestra que, a nivel global, en el 2021 las estafas crecieron 82% con respecto al 2020 lo que se da, entre otras cosas, por el desconocimiento e inexperiencia de algunas personas al momento de invertir en este cripto-mercado.

En el 2021 el volumen total de transacciones mundiales fue de 567% más que la cifra de 2020, es decir de US$15,8 billones.

Con el propósito de combatir estas cifras y de ayudar a que las personas tengan acceso a información de calidad, los expertos Santiago Vélez y Santiago Pérez, cofundadores de Universo Cripto, programa de educación en criptomonedas, comparten los siguientes consejos claves para invertir de forma responsable e inteligente en estos activos digitales:

1. Comprar criptomonedas sostenibles, no “shitcoins” es decir, criptomonedas que son algunas veces estafas o que no aportan nada de utilidad. Actualmente existen alrededor de 12 mil criptomonedas pero la mayoría operan como una apuesta, para no comprar una sin valor “recomendamos identificar las que son sostenibles en el tiempo y que corresponden a proyectos sólidos pues las que no cumplen con lo anterior no solucionan nada, se fundamentan en la especulación y el marketing que gira en torno a ellas”, indica Pérez, experto en inversiones en criptomonedas.

2. Invertir en el top 2 de las criptomonedas si es su primer acercamiento con esta divisa, que son hasta el momento el Bitcoin y Ethereum. En caso de querer comprar otro tipo de criptomonedas, lo mejor es hacerlo después de ganar experiencia y tener mayor conocimiento sobre este mercado.

3. Almacenar y custodiar correctamente las criptomonedas. “Las personas creen que las compran, las dejan en el Exchange (sistema centralizado de compra y venta) y están seguras, pero corren un peligro enorme si lo hacen porque no están bajo su control y en cualquier momento pueden ser robadas o confiscadas. En este sentido una vez se adquieren, recomendamos sacarlas de aquí y llevarlas a una billetera ya sea fría, como una Ledger o sistema físico de almacenamiento de criptomonedas offline, o caliente, conectada a internet, porque la persona siempre debe tener el control de sus criptomonedas. Si no son sus claves, no son sus cripto”, explica Vélez, experto en inversiones de Bitcoin.

4. Tener un plan de inversión. Si tomó la decisión de invertir, procure que sea en un ciclo completo de mercado (bajista y luego alcista) es decir entre 3,5 a 4 años. En palabras de Pérez debe ser así debido a que “si una persona con desconocimiento especula a corto plazo va a perder porque no tiene experiencia sobre cómo hacerlo, por el contrario si lo hace a un ciclo completo lo más probable, y de acuerdo con las estadísticas, es que haya una mayor probabilidad de generar ganancia”.

5. Asesorarse con expertos. Es fundamental asesorarse de un experto en inversión de criptomonedas y al hacerlo, asegurarse de que sea alguien real, con trayectoria y resultados comprobados. Sumado a esto es necesario educarse con información de valor, lo que le permitirá crear un plan de inversión sólido.

6. Estar actualizado frente al panorama económico y político mundial es una necesidad ya que con base en esto se toman decisiones de inversión que permitan conservar el valor de la riqueza. Por ejemplo, el impacto de la invasión Rusa a Ucrania en las bolsas mundiales.

7. Tomar acción. Es importante estar expuesto a las criptomonedas y por lo tanto invertir cierta cantidad de dinero como ejercicio para aprender de ellas más rápidamente ya que tendrá la necesidad de cuidar su capital.

8. No entregar las criptomonedas a terceros, sobre todo si garantizan una rentabilidad fija ya que estas hacen parte de un mercado de renta variable. Además, tenga en cuenta que para invertir en esta divisa no es necesario invitar a más personas para formar redes como en una pirámide.