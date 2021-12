Las criptomonedas: ¿Qué hay detrás de este mercado digital que cada vez toma más fuerza?

La criptomoneda es un concepto que nació hace más de una década y de este se derivan algunos términos que posiblemente sean familiares para muchos, como el bitcoin, dash, encriptación, minería, entre otros.

Para algunos puede resultar sencillo entender su funcionamiento, mientras que otros simplemente han escuchado hablar de ellas, pero tal vez tienen dudas comunes acerca de su funcionamiento, para qué sirven, si son o no confiables, si generan ganancias, etc.

Pese a que el auge de lo digital ha crecido durante los últimos años y hoy en día el mercado de las criptomonedas vale más de $2.6 billones de USD y ha tenido un crecimiento acelerado durante el 2021, para muchos no resulta tan fácil confiar de entrada en una moneda virtual, que no tenga forma física, su valor sea regido por la oferta y demanda y que, además, se almacena dentro de un ordenador o “billetera”.

Camilo Rizo, director del programa de Economía de la Universidad Central, reveló en diálogo con PUBLIMETRO qué hay detrás de las criptomonedas, qué tan seguro resulta hacer parte de este mercado y de qué manera se preparan hoy en día los estudiantes para enfrentarse a este tema en un terreno profesional.

“Cripto, como su nombre lo indica, viene de un proceso de encriptación y moneda de un proceso de transacción. En teoría deberían ser un activo para que las personas transen en un sistema paralelo al sistema financiero. Cualquier moneda, si sacas un billete dice ‘Banco de la república’; ‘Reserva Federal de los EE.UU.’ si se trata de un dólar o ‘Banco Central del Japón’ si lo que tienes es un Yen. Una criptomoneda no tiene un banco central, pues lo respalda un proceso descentralizado y eso es lo que lo hace un poco diferente e incluso extraño para algunas personas”, aseguró.

¿Qué tan confiables son?

El operar de forma autónoma, fuera de los sistemas bancarios y gubernamentales tradicionales, sin duda puede aumentar la desconfianza al momento de invertir y es aquí donde es importante entender cuáles son los beneficios y riesgos de usar las criptomonedas.

“El cripto es un mercado completamente diferente, es descentralizado y tiene unas posibilidades grandes, pero también unos riesgos. Existen dos factores que hacen que no sea un proceso tan seguro. Primero es el asunto de estar por fuera del Estado, como no está por dentro del sistema legal, en cualquier momento te pueden decir que ya no puedes tranzar con eso en China o en otro país. El segundo es la inseguridad, hay muchas compañías con billeteras virtuales que han sido hackeadas y la gente ha perdido su dinero”, agregó.

Pese a esto, las criptomonedas cuentan con grandes beneficios frente a los medios de pago convencionales, entre ellas la descentralización, los bajos costes, la confidencialidad, anonimato, rapidez y transparencia con que se realizan las operaciones.

Las criptomonedas en la academia

El mercado digital va cambiando cada vez más y por eso, la academia no puede quedarse solo en la teoría, sino explorar a fondo la práctica.

“La academia tiene una función muy importante en proveer tres cosas: conocimiento, habilidad y actitud; eso es lo que una persona obtiene cuando es competente en algo. El conocimiento te lo aporta la academia, el estudiante debe ir desarrollando una habilidad para enfrentarse a la realidad, específicamente en este tema donde hay demasiada información y jugadores muy grandes que pueden mover sus fichas de muchas maneras. Todo esto debe ir de la mano de la actitud que toma el estudiante en un terreno profesional”, concluyó el director.

La Universidad Central lleva 55 años formando líderes en Colombia. Su programa de Economía , que cuenta con acreditación de alta calidad, contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa.