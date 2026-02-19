Las mejores salchipapas que usted debe probar en Santa Marta

Para nadie es un secreto que la salchipapa costeña es la reina de las preparaciones de ese tipo en todo el país. Muchas de las marcas de la región Caribe ya están presentes en Bogotá debido a la demanda de habitantes de la costa que residen en la ciudad, pero también de los rolos que valoramos ese delicioso plato de la comida rápida.

Le puede interesar: 10 restaurantes obligatorios en Barranquilla

Hoy día la salchipapa ha evolucionado y ya en su mayoría no se sirve en desechables sino bien emplatados en recipientes finos de porcelana, y los restaurantes se esmeran cada día más en exaltar quizá lo que más se consume de este tipo de comida en departamentos como Magdalena, el Cesar, Atlántico, etc. Hoy les traigo un recorrido por varios de los mejores restaurantes de Santa Marta en donde pueden probar las más ricas salchipapas de la ciudad.

EL NISPERITO

Uno de los sitios en donde mejor me sentí; su atención y calidez humana es inmejorable. Una pareja de esposos (él hasta jugo en Junior y Unión Magdalena ), profesionales ambos, emprendieron con su restaurante y actualmente han logrado destacarse con su carta que se identifica por tener un sabor al carbón excepcional. Por ahí vi una salchipapa que tiene como ingrediente los famosos “Takis Blue” que tanto les gustan a los pelados. Abundancia, crocancia en las papas, buena sazón y perfecto emplatado, identifica sin duda a este restaurante.

Dentro de las salchipapas destacadas se encuentran la combinada, la nisperito individual, para dos, para cuatro personas, la mixta, la de carne, la de pollo, la ranchera, la suiza pollo y hasta la ranchera de carne que es una delicia.

Recomiendo probar también las arepas picadas y los asados con punta gorda, colita al cuadril, lomo ancho y baby beef angus. Buenos cocteles y bebidas preparadas de la casa para acompañar.

Dirección: carrera 8 No 26b – 111 barrio Bavaria.

Instagram: @elnisperito1208

QUILE

Un clásico de la comida rápida samaria; también presente en Valledupar y Riohacha, hace las delicias de los turistas y los residentes de Santa Marta. Son muy orgullosos de su salchipapa ha la que le han dado altura en su preparación, ingredientes, productos de calidad, sabores novedosos y emplatado. Son sinónimo de calidad; basta con ver su amplia carta en donde tienen opciones como la salchipapa mixta gratinada, la salchicharrón, la pollo carne gratinada, la “tronco en salchipapa”, “la salchifuriosa” (con pap criolla, salchicha ranchera, chorizo artesanal, chicharrón, plátano maduro y cubos de queso costeño frito) y la “salchifuriosa” pero con papa a la francesa y finalmente la “cipote salchipapa”.

Recomiendo ampliamente también las hamburguesas y los perros calientes del lugar que son de tamaño generoso para los que de pronto estén buscando otra opción.

Direcciones: Centro Comercial Ocean Mall, Centro histórico y Barrio Marbella cerca de la Universidad del Magdalena.

Instagram: @Quilesantamarta

QUE POCOTÓN

Su nombre le hace honor a sus opciones de salchipapas, y en general a todas las preparaciones de comida rápida. ¿Se imaginan ustedes una salchipapa con chicharrón y costillitas? Pues aquí la consiguen y ese plato es de los más vendidos y disfrutados por los comensales.

El dueño es un joven emprendedor samario que tiene visión ya con varios puntos en la capital del Magdalena y en el mediano plazo apunta a aterrizar con su sabor en la capital de la República. Por ahora tiene sedes en el parque el Cundí y en el Rodadero, en donde vive lleno de turistas que con bastante apetito siempre llegan a comer, después de un buen día de playa. Es muy fuerte en domicilios y hay que estar pendiente porque en ocasiones saca unas promociones locas de 2x1 o salchipapas a muy bajo costo.

Recomiendo la salchipapa trifásica que va con pollo, carne y chorizo tradicional; de igual manera hay un sección en la carta con las “salchipapas melas” que incluyen opciones deliciosas como la “miniporky” (salchicha ranchera y chicharrón al barril de 200 gramos), la “salchi inn” ( filete de pechuga, carne, salchicha ranchera y suiza), la “combicompleta” (chicharrón al barril de 200 gramos, costillas a la BBQ sin hueso y salchicha ranchera) y para rematar la salchipapa “qué pocotón”, de las más grandes de la casa y en dónde comen dos y hasta 3 personas (chicharrón al barril, carne desmechada en salsa BBQ, pollo en salsa tártara, chorizo, tocineta, butifarra, pico e gallo, maíz tierno, lechuga, queso costeño, papas crocantes a la francesa y salsa especial de la casa).

Direcciones: Parque el Cundí y en el sector del Rodadero.

Instagram: @quepocotoncomidas

HAMBURGO COMIDAS RÁPIDAS

Un cachaco muy samario hace una de las mejores salchipapas de la región; un soñador que dejó todo en la capital, donde también vendía comida rápida al sur de la ciudad, pero que un día decidió cambiar todo y venirse con su trasteo en un camión para comenzar lo que hoy día es una microempresa familiar, que genera empleo y que tiene mucho prestigio entre los samarios. Y Cristian no se demoró en echar raíces, pues aquí consiguió esposa y prosperó su negocio con dedicación y disciplina. Actualmente no se le pasa por la mente retornar a Bogotá porque aquí dice que está su futuro, haciendo presencia con sucursales también en Barranquilla. Si bien es muy conocido por la calidad de sus hamburguesas, no se podía quedar atrás para ofrecer un excelente producto en una región salchipapera por excelencia. La más renombrada es la salchipapa Taganga que viene en varios tamaños según el número de comensales; lleva como ingredientes principales carne de hamburguesas, pollo, chorizo, butifarra, salchicha de primera calidad, tocineta papa en fósforo (o “chongo” cómo le llaman acá), lechuga, arepa crocante, maíz tierno, queso costeño y salsa de la casa. Para cuatro personas se llama “Sierra Nevada”, para seis personas se llama “Tayrona” y para ocho personas adopta el nombre de “Monte Hamburgo”.

Hay otro par de salchipapas especiales como la “Bahía Concha” (papa francesa, salchicha, chorizo, butifarra, costillas de cerdo BBQ al barril, chicharrón la barril, lechuga, queso costeño, papa chongo y salsas) y la “Cabo Tortuga” para dos personas ( papa francesa, salchicha, chorizo, butifarra, pollo, lomo de res, papá chongo, lechuga, queso costeño, salsa y queso mozzarella gratinado).

Direcciones: Hamburgo de la U, Ninja Mall, la 19, centro comercial Océano Mall, CC Arrecife y San Antonio (también en Barranquilla).

Instagram: @hamburgoco

SAZÓN Y CARBÓN

Esta marca de comidas rápidas tiene “charreteras”; se ha ganado dos premios como mejor plato y como mejor cocinero en concursos regionales organizados por los entes gubernamentales. Fue el primero que metió chicharrones al barril en medio de una salchipapa, y lleva más de tres años luchando con su negocio, actualmente en el barrio Curinca, en donde todas las tardes abre sus puertas y en dónde aparte de llenarse sus mesas en ese local de segundo piso, atiende infinidad de domicilios lo que lo hace muy fuerte en el sector. Sus salchipapas saben a carbón, a casa, a familia, a buena comida rápida y de calidad. Basta con probar el sazón de sus proteínas para darse cuenta que tienen un muy buen producto.

Yo probé la laureada “super salchicharrón” que consta de papa a la francesa, salchicha ranchera, chicharrón delicioso y crocante la barril, pollo, costillitas de cerdo en salsa BBQ, lechuga, queso costeño y una deliciosa salsa tártara cuya receta es el secreto mejor guardado del chef Joseph. Otras opciones son la salchipapa “garosa” (papa francesa crocante, salchicha ranchera, carne de hamburguesa a carbón con cebolla caramelizada y maíz, chorizo artesanal, chicharrón la barril, queso costeño y tártara) y “la salchipapa belga” (chorizo en melao, salchicha ranchera, carne fina a la parrilla, chicharrón al barril, trozos de costilla, salsa tártara y big Mac, papa francesa, lechuga y queso costeño). Cómo me gustaron tanto los chicharrones de mi salchipapa, me llevé a casa una porción de de chicharrón de cerdo la barril de 350 gramos que va acompañado de bollo de maíz con queso, suero y chimichurri. Recomiendo también probar el delicioso ceviche de chicharrón, mezclado con verduras, zumo de limón, patacones de guineo y suero.

Dirección: Urbanización Curinca, manzana A1, casa dos, segundo piso.

Instagram: @sazonycarbon.col

YESPAR

El samario es muy amable con el foráneo, y una muestra de eso es Yesid, el dueño de “Yespar”, un negocio pujante que sin duda tenía que estar en este listado puesto que a todo el que le pregunté donde comer buenas salchipapas, me nombraba este lugar. Es increíble su relación costo - beneficio - calidad; probé una de las mejores limonadas naturales que he probado y por un valor mínimo. Igual pasa con sus platos, asados y hamburguesas que son de no creer. No suelo hablar de precios en mis escritos, pero aquí si me tocaba hacer énfasis porque de verdad que es muy económico y sobre todo bueno.

Vayan a la fija por una salchipapa “lomo fino máster”, una preparación especial que no había probado en otro lugar. Tiene ingredientes novedosos como pimentón y cebolla salteada al carbón, lomo de res, papa francesa super crocante, queso costeño, lechuga, salsa especial Yespar y papa chongo ($34.000 y alcanza para dos personas suficientemente). “La Orgásmica “ es otra de los buenos platos de la carta, una preparación que consta de papa francesa, suiza, lomo y pollo al grill bañado en chimmy parrillero, lechuga, queso costeño, papa chongo y una deliciosa reducción de piña caramelizada que le aporta un sabor excepcional.

Yesid es especialista en carnes al carbón, desde sus inicios en esa esquina con su carrito de comidas rápidas de la calle, siempre se destacó por sus asados que desde antes de la pandemia los samarios vienen disfrutando, por eso sería un pecado ir y no probar otras opciones de la carta como un ribeye steak, un corte tomahawk o la picanha más rica y barata de toda Santa Marta, como el mismo afirma soltando una carcajada.

Direcciones: entrada urbanización Líbano 2000 esquina y centro parque de los novios.

Instagram: @yesparcarbon

LA PECADORA

En el corazón del parque el Cundí se encuentra esta plazoleta gastronómica que ofrece excelentes salchipapas, pizzas estofadas, hamburguesas de calidad, y todos los martes y jueves los samarios saben que hacen buenas promociones que aplican también para domicilios. Ha sido siempre la característica de “la pecadora”. En medio de un ambiente fresco, puede uno ver cómo llegan grupos y familias grandes a deleitarse con las salchipapas y otras preparaciones.

Recomiendo llevar refuerzos porque sus salchipapas personales parecen para dos personas. Muestra de eso es la salchipapa “infiel” (papa a la francesa, salchicha, butifarra salteada, cebolla, lechuga, papita chongo, guacamole, queso frito, maduro y chorizo dulce), “la pecadora” (pollo, carne de res, salchicha ranchera, butifarra, chorizo tradicional) o “la cómplice” (papa francesa, pollo, suiza, ranchera, tocineta, lomo de cerdo agridulce, pollo desmechado y ensalada de la casa). “La salchipapa tramacua” es un plato en donde en teoría comen 4 personas (yo creería que 6) y tiene como ingredientes papa a la francesa, plátano amarillo, salchicha sencilla, queso mozzarella, lechuga, chongo gratinado, lomo fino, cerdo desmechado agridulce, guacamole y pico e gallo.

Tienen un plus adicional y es que son dueños de su propia salsamentaria que queda diagonal al restaurante por lo que se proveen ellos mismos, y de paso venden a otros restaurantes del sector y de toda Santa Marta.

Dirección: parque el Cundí, calle 15 con carrera 14 esquina.

Instagram: @lapecadorasm

SAMARIO BEEF

Andrés, el dueño de este lugar, se siente orgullosamente samario, por eso bautizó así su restaurante. Él tiene tradición gastronómica, su madre, una cocinera de toda la vida, le inculcó el amor por la cocina, y eso se ve reflejado en sus platos. Nada se deja al azar, viven pendientes de innovar, de mejorar sus salsas, de pruebas permanentes para dar al comensal un producto inmejorable. Todo con la supervisión de un chef amigo mío que es muy bueno y que le pone calidad a un restaurante de comida rápida como si fuera un establecimiento alta cocina. La señora madre de Andrés también siempre está pendiente del negocio de su hijo lo que garantiza un producto excelente.

Salchipapas excelentemente emplatadas como cualquier opción alta cocina, entre los que se destacan la super ranchera, tumba moda para dos, la combinada de pollo, chorizo y butifarra, la mixta de pollo y lomo fino y la joya de la casa, la “Samario Beef” (pollo, lomo fino, chorizo y butifarra).

Asistir a Samario Beef es toda una experiencia gastronómica, siempre estará entre mis sitios preferidos para comer buenas carne, tomarse una cerveza, ver un partido de fútbol, carnavalear y por supuesto comer salchipapa de calidad. Me cuentan que muy pronto estarán en el Centro Histórico y también en la ciudad de Riohacha, eso sin contar que ya hacen presencia en Barranquilla donde han tenido gran acogida.

Dirección: balcones del libertador, manzana A casa 1

Instagram: @samariobeef

*Otros restaurantes con buenas salchipapas son Moma, Henjus, Federico, Bazooka y Hakuna Matata