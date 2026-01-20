La nuevas hamburguesas de Santa Marta inspiradas en restaurantes de New York

Uno a veces no se imagina lo juiciosos y disciplinados que pueden ser los dueños de una marca cuando de plasmar un concepto innovador se trata. Este es el caso del nuevo sitio de hamburguesas bautizado en la capital del Magdalena cómo 212 Burgers; ellos buscando traer el sabor de New York en un solo mordisco de hamburguesa se dieron a la tarea de hacer el trabajo de campo como se debe, y no es otro que visitar la “gran manzana” para ser honestos con sus futuros comensales trayendo valiosa información plasmada magistralmente en su carta que respira talento apegado a la burger tipo smash (aplastar bolas de carne fría directamente sobre una plancha muy caliente para crear una costra caramelizada y crujiente por fuera mientras se mantiene jugosa por dentro).

Visitaron restaurantes reconocidos de este tipo en New York como Au Cheval Dinner, considerado por muchos por tener la hamburguesa perfecta, JG Melon con tradición desde 1972, Pizza Loves Emily que aunque es fuerte en pizza como su nombre lo indica, tiene una de las hamburguesas más famosas llamada la Emmy Burger con una carne añeja, cebolla caramelizada, queso gratfon cheddar y cubierta de la casa. También estuvieron en Burger Joint, Black Iron Burger en donde su carne va a parrillas forjadas en hierro lo cual le da un sabor inigualable a sus hamburguesas, 7th Street Burger (la favorita de Bad Bunny), Hamburger América, la creación del historiador y crítico gastronómico George Motz, y finalmente terminaron su periplo en Shake Shack que en sus inicios fue un humilde carrito vecino del Madison Square Garden y hoy día es todo un fenómeno global.

Con todo ese preámbulo ¿cómo no ir a probar si eso es garantía de calidad? Fue lo que más me llamó la atención, tener la oportunidad de degustar comida rápida internacional de altura en Santa Marta. Y aunque solo he ido una sola vez, tendré que regresar para ampliar mi opinión pues su menú es fuerte, cargado de concepto y mucho sabor. Probé la Au Cheval doble cheese burger que consta de doble carne jugosa cocida al punto adecuado, doble queso cheddar derretido, tocineta crujiente ahumada, huevo frito, pepinillos, mayonesa di jonnaise y pan brioche tostado. Una hamburguesa sin pretensiones pero perfecta al paladar. También me animé a degustar la The Black Iron Master Piece, una talentosa combinación de ingredientes como carne angus a la parrilla de 180 gramos con queso americano, tocineta ahumada, salsa BBQ, y cebollas caramelizadas al estilo stout en pan brioché.

Experiencia maravillosa que tendré que repetir pues su carta me dejó algunos pendientes que no estoy dispuesto a dejar pasar de largo. Son más de 10 opciones que se pueden pedir en presentaciones sencilla, doble y triple según el apetito, que en mi caso es generoso. Todas las hamburguesas tienen una historia, un concepto y una inspiración bien definida. Ni hablar de los cocteles que también conllevaron investigación a profundidad; prueba de ello es el cóctel Manhattan, verdadera clase en un vaso y creado en NY desde el siglo XIX (mezcla de whisky, vermut rojo y gotas de amargo de Angostura). Otra opción (son 5 en total en el restaurante) es el cóctel Cosmopolitan conocido mundialmente en los noventas gracias a la serie “Sex and The City” (combinación de vodka, triple sex, jugo de arándanos y un toque suave de limón).

Dirección: Centro Comercial Zazué Plaza, sector de Bello Horizonte.

Instagram: @212burgers.col