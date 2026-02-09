10 restaurantes que debe visitar si va al Carnaval de Barranquilla

Como muchos saben, Barranquilla es la ciudad de moda en Colombia. Casa de la selección, patria chica de mujeres bellas y talentosas como Sofía Vergara y Shakira, y con un desarrollo imparable en la Costa Caribe, por supuesto que su gastronomía también ha crecido y es por eso que aquí les traigo algunos de los restaurantes recomendados si va de visita adportas de las fiestas más importantes de la puerta de oro de Colombia: el Carnaval de Barranquilla.

Varadero pescados y mariscos

Una experiencia única con ambiente cubano y con una de las mejores gastronomías caribeñas fusión de la ciudad. Varadero el año pasado cumplió 26 años; nace en el año 1999 gracias a un par de amigos visionarios, jóvenes y por tanto muy soñadores que crearon una pequeña cevichería causándose rápidamente gran impacto entre los habitantes de Barranquilla. Existe un espacio espectacular que se llama “Chocolate Whisky Bar”, un speak easy con capacidad para 50 personas y en donde el whisky deja de ser una cuestión técnica para convertirse en toda una experiencia, con la posibilidad de probar más de 100 referencias seleccionadas.

Dentro de los platos recomendados están la pesca entera al carbón al horno josper, pesto de albahaca y ajo roto; de igual manera dentro de su amplia carta se destaca el arroz cremoso con coco y camarón que lleva como ingredientes puerro, leche de coco y vino blanco. Es una carta amplia, generosa y deliciosa que hace difícil tomar la decisión a la hora de ordenar, pero cualquiera sea la elección, se tendrá una experiencia fantástica. Tienen también una sede en Valledupar, donde los conocí inicialmente pero tenía que ir donde originalmente surgieron.

Dirección: carrera 51b No 79- 97

Instagram: @varaderorestaurante

Restaurante Palo de Mango

Para nadie es un secreto que le tengo mucha admiración al chef costeño Alex Quessep, de hecho aquí en Publimetro me estrené con una entrevista que le hice el año pasado y que me llenó de orgullo. Este virtuoso hombre de cocina tiene una joya de restaurante en el barrio Alto Prado en la ciudad de Barranquilla, con unas instalaciones elegantes pero sobrias, logra en equilibrio ameno para una velada inolvidable.

“Cazuela sinuana”, “curado de medregal”, el “salmón con miel de maracuyá”, las “brochetas libanesas”, el “arroz apastelado de cerdo”, la “Tamarinda” (una panceta de cerdo horneada, moneditas de plátano verde, queso feta desmoronado, mezcla de hojas frescas, millo tostado, berenjenas escabechadas, champiñones salteados, aceitunas verdes, aguacate, y el acido dulzor del tamarindo en salsa como aderezo. Es la forma keto de saciar el hambre y el gusto con placer) y las “croquetas de guandú” (todo el sabor dulce-salado del sancocho de guandú, plato típico por excelencia de Barranquilla, en croquetas sobre plátano pícaro con aroma de canela, rellenas de carne salada) hacen parte de las mejores opciones de la carta.

Sorprendente relación costo beneficio teniendo en cuenta la calidad del restaurante.

Dirección: carrera 55 No 75-67

Instagram: @palodemangorest

Buffalo Grill

Pregunté dónde encontrar buenos cortes de carne madurados en la capital del Atlántico y casi todos coincidieron en Buffalo Grill, pero me sorprendí al entrar que tienen una carta diversificada que pasa por una entrada deliciosa de deditos de queso con miel trufada que me fascinó, unos chicharrones carnudos y crocantes que acompañan con bollo limpio y ají criollo, unas generosas hamburguesas que me llamaron la atención y que pedían en mesas aledañas, una sección de típicos entre los que se encuentran la bandeja paisa, la posta cartagenera, el mondongo y hasta mi amado ajiaco cachaco. Pero al asesorarme con el mesero me recomendó que probara las “legendary ribs” unas costillas de cerdo marinadas con rub de la casa y llevadas a cocción lenta por 8 horas y terminadas en horno al carbón. Adicional van acompañadas de papa a la francesa; el veredicto es que son las mejores costillas de cerdo que me he comido y casi no puedo con la porción tan abundante.

Para los que quieren cortes de carne hay picanha americana, ojo de bife, morrillo al carbón y bife de chorizo, entre otros.

¡Lleven refuerzos, porque las porciones son gigantes!

Direcciones: Doral Plaza local 3 carrera 51b con calle 79, CC Viva Barranquilla, CC Buenavista 1 y 2

Instagram: @buffalogrillco

Totumazo original el Pen

Ir a la costa atlántica y no tomarse una buena sopa de mondongo o sancocho de guandú, es perder el viaje. Por eso me di a la tarea de averiguar dónde vendían los mejores totumazos y todos los caminos me llevaron al “Pen”. Así le dicen a su dueño que es toda una celebridad y que siempre está en la puerta con una sonrisa y presto a tomarse una foto con todo el que desee, él es el alma del negocio y el que te hace sentir siempre bienvenido.

Ambiente carnavalero, colorido, con muchos detalles y frases típicas del costeño pintadas en sus paredes. Porciones generosas de sopas en las propias totumas que llenan de mondongo costeño (bien diferente al mondongo paisa y de mejor sabor y sazón), sancocho de guandú con carne salada, mote de queso, frijolada y sopa de costilla poderosa para los enguayabados. Sitio perfecto para una experiencia folclórica del turista nacional o extranjero. Si puede con toda la totumas y quiere más, le sirven sin costo adicional, sale uno rodando del sitio de lo lleno y satisfecho que queda.

Dirección: carrera 64 No 49-37 Barrio Modelo

Instagram: @eltotumazooriginal

Pizza Forza Italiana

Una buena amiga arquitecta barranquillera siempre me decía que cuando viniera a la ciudad me iba a llevar a una pizzería que queda muy cerca de su casa y en dónde vendían la mejor pizza de Barranquilla. Cumpliendo la promesa llegamos donde Justin Cantillo, dueño y chef de Pizza Forza Italiana, un restaurante de barrio pero con una calidad impresionante. La masa de sus preparaciones es deliciosa en invita a comerse más de un pedazo, eso añadido a sus sabores originales de pizzas que solo se encontrará en este lugar.

“Pizza Currambera” (masa madurada, salsa de pomodoro san marzano, mozzarella, parmesano tipo italiano, salchicha de cerdo, tocineta ahumada, chorizo de cerdo, butifarra, queso costeño, maíz, orégano, aceite de oliva y albahaca fresca), “Cipolla Caramellata “ (masa madurada, crema de mozzarella, queso azul, tocineta ahumada, cebolla caramelizada con aceite balsámico), “pizza de madurito y chicharrón” (masa madurada, salsa de pomodoro san marzano, mozzarella, parmesano, chicharrón, trozos de plátano maduro fritos, queso costeño, orégano, aceite de oliva y albahaca fresca) y “pizza burguer” (masa madurada, mozzarella, parmesano, cheddar, carne de burguer separada, tocineta ahumada, cebolla caramelizada, salsa crispy, orégano, aceite de oliva y albahaca fresca) se destacan entre más de 20 opciones. También hay pastas y lasañas; lo reconocerán por el logo del icónico Topo Giggio en toda la entrada.

Dirección: calle 76 No 75- 25 barrio La Concepción.

Instagram: @forza_italiana

Heladería Americana

Un clásico de los barranquilleros con más de 80 años de historia. Nace cuando uno de los socios de Estados Unidos llega a Barranquilla en 1936 con el objetivo de conquistar el mercado de la arenosa. Entra a la ciudad en primci como un restaurante tipo ‘dinner” pero con el tiempo se especializa con la venta de helados de sabores originales. El frozomalt es prueba de ello, un producto con mezcla perfecta entre malteada y helado que lleva como ingredientes suave sabor a chocolate, jalea de frutas tropicales y su tradicional galleta de frozo. Otros sabores a base de agua son guanábana, fresa mora, maracuyá y hasta una Pavlova de helado deliciosa. Pero como lo dije al principio no son solo heladería, allá pueden ir a almorzar platos como hamburguesas, perros calientes, lasañas, sándwiches, tiritas de pollo estilo americano, filete de pollo crocante a la plancha y arroz con pollo entre otras opciones. Un lunch muy americano pero insignia hoy día y a través de la historia de todos los barranquilleros.

Direcciones: carrera 43 No 72- 52, calle 76 No 62- 00 y en centros comerciales como Buenavista, Mall Plaza y Plaza del Parque.

Instagram: @heladeriaamericanacol

Topping Burgers

Sin duda una de las mejores hamburguesas de la ciudad y la que más fama tiene actualmente en la capital del Atlántico. Todas sus burgers son elaboradas con carne angus beef certificada lo cual habla por si solo de el nivel que tiene este restaurante. La “Royal Brisket” brilló con luz propia en el Burger Máster de 2024 y es una talentosa preparación con 150 gramos de carne, queso Filadelfia, mermelada de Brisket ahumado, queso americano, cebollitas crocantes y salsa chiplote. Otra joya de la casa es la burger “Red Pepper” (salsa de la casa, sweet mayo, lechuga, tomate, 150 gramos de carne, queso americano y pimentón rojo caramelizado. Por último y para dejar algo a la imaginación del lector, está la burger “Nativa” (queso costeño asado, salsa de la casa, sweet mayo, 150 gramos de carne y cebollas caramelizadas).

Recomiendo las buenas cervezas artesanales para maridar perfectamente la comida.

Direcciones: carrera 64 No 81- 62, calle 98 con 57 esquina y en centros comerciales como Parque Alegra y Villa Campestre. También en el parque de los novios en Santa Marta.

Instagram: @toppingburgers_

Chavelita cocina colombiana

Si quiere encontrar la mayoría de los platos típicos de Colombia en un solo lugar, Chavelita es el lugar indicado. Nace de la día de no solo exaltar la comida caribeña sino también lo de otras regiones teniendo en cuenta que como Bogotá, la capital del Atlántico ya es una ciudad turística y multicultural que acoge de buena manera al visitante nacional pero también al extranjero. Se autodenominan como el piqueteadero más sabroso de Barranquilla y con justa razón. Allá se pueden encontrar cosas como chorizos melaos santandereanos, mazorcas bogotanas de carretera, arepa de choclo llanera, chicharrón carnudo, bofe, cuajo, morcilla, chunchullo, oreja de cerdo solas o en picadas según el gusto del comensal. De igual manera hay platos típicos como ajiaco santafereño, papas chorreadas cayeye, caldo de costilla con arepa de peto, cacerola paisa y los “pasteles de la vieja María “. Acompañen todo esto con un tradicional refajo colombiano.

Dirección: calle 80b No 42- 48

Instagram: @chavelita.col

Restaurante Zaitún

Otro restaurante con el sello de calidad del chef Alex Quessep y con más de 25 años de tradición colombo árabe . En su carta se distinguen platos como el “humus premium”, una pasta de garbanzo con tahine, cubierto con jugosos dados de res y almendras tostada y pan árabe. También recomiendo el kibbeh crudo aromatizado con hierbabuena, cubierto con almendras tostadas y acompañado con pan árabe. Otro de los buenos platos de su amplio menú es el lomo tahine (lomo de res bañado en salsa árabe, cebolla crunch, ensalada fresca y papas doble textura.

No dejen de probar los cócteles tradicionales pero sobre todo los de autor que son muy buenos.

Dirección: calle 79 No 51b – 26 Doral Plaza, Barranquilla.

Instagram: @zaitun.bq

Harissa cocina árabe

Para nadie es un secreto que los mejores restaurantes de comida árabe quedan en Barranquilla, ellos por historia, sus raíces y cultura son los mejores en el tema.

Harissa es muestra feaciente de esto; el labneh acompañado de pita chips o pan árabe, las berenjenas con feta al horno y vinagre balsámico acompañadas de almendras laminadas, el bowl Harissa (marmaón con salsa de pollo, hummus tradicional, labneh, hojitas de parra y kibbeh al horno) o el delicioso arroz de almendra exaltan lo mejor de la gastronomía árabe arraigada durante décadas en la capital del Atlántico.

Son más de 70 opciones en el menú entre platos tradicionales, bowls, hamburguesas, ensaladas y por supuesto los shawarmas que siempre estarán presentes.

Direcciones: calle 79 No 51- 72 Mall Granada y Mall Plaza, el mercado 4 piso

Instagram: @harissafoods