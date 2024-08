Ay Junior, no te vistas que no vas más...

Al final del juego ante Colo Colo en Barranquilla, se dieron varias situaciones que confirman mi teoría de que en el interior de Junior hay un verdadero corto circuito. ¿Cómo explicarse, por ejemplo, que dentro de la cancha hubo un sólo jugador como Didier Moreno, que entendió plenamente lo que Arturo Reyes había planteado previo al partido ante el cacique chileno? ¿Y los otros qué?

¿Cómo no tener claro que, desde el pitazo inicial, este compromiso iba a estar rodeado de provocaciones por parte del rival y que caer en su juego le costaría tarjetas amarillas o rojas a Junior? A Rafa Pérez se le olvidó y evocando su infancia en Cartagena, dos trompadas que le propinó a su rival, en una clara provocación, lo mandaron de una a las duchas. Perdió la cabeza en un momento que nunca debió pasar. Dejó al equipo con 10 hombres, y además ahogó la posibilidad de resucitar.

¿Cómo entender también las declaraciones al final del juego de Carlos Bacca, donde manifestó que siempre cometen los mismos errores (cagadas literal), en partidos prácticamente calcados en el aspecto táctico? Y ojo, no es la primera vez que envía mensajes subliminales a sus compañeros. Bacca es consciente de que el tiempo se acorta (tiene un año de contrato con Junior), y que volver a una Copa Conmebol Libertadores con su equipo del alma, puede ser una misión imposible , tal cual como están jugando hoy: sufrido para todo. Pero como la excusa es de que esto es Junior, y aquí siempre hay que esperar hasta el final. Ya eso cansa!

¿Qué tal Santiago Mele, en zona mixta, tirar al suelo, producto de la impotencia y la ira tras la eliminación, el backing publicitario de la Conmebol Libertadores? ¿Por qué esa rabia, dentro de la cancha, no la convirtió en la famosa “garra charrúa” para alentar a sus compañeros después de ese primer gol que se hizo (toda la responsabilidad fue del uruguayo), que cayó como un baldado de agua fría en el Metropolitano? Mele tiene, además, la particularidad cuando comete errores, de hablar con los medios de comunicación al final del partido. Esta vez su silencio fue el aliado perfecto. Partió raudo, para no dar la cara.

¿Junior fracasó? Si le preguntas a Gabriel Fuentes, te dice que no. Para él todo es una sencilla comparación. Como dijo: “Si miras a Jordan todos los partidos que perdió, y a Cristiano todas las finales que dejó de ganar, y son lo que son al final de sus carreras”... es una vaina de no creer. ¡Apague y vámonos! Claro que Junior fracasó. Es que en el concierto de excusas de algunos creer que Junior mereció más, y que Colo Colo no hizo los méritos suficientes para clasificar es algo totalmente absurdo. Hizo los goles en una fase donde la efectividad es lo que cuenta. ¿O les recuerdo cuántas opciones tuvo Junior en la serie? Seis en total, para sólo convertir una. Esto es un fracaso del cielo a la tierra, señor Fuentes.

¿Y Reyes en la rueda de prensa? Aburrido más que nunca. Decepcionado por la eliminación, con un equipo con el que soñaba llegar más lejos en el papel. Pero el papel no cuenta. Lo que vale es lo que hagan en la cancha, y ahí su equipo, preso de la impotencia o la ignorancia por no entender sus órdenes, le pasó factura el rival. Arturo sólo le dejó claro a sus detractores que tiene contrato hasta diciembre con Junior, y que tiene cómo seguir peleando en liga para volver a un torneo internacional en el 2025. Si me preguntan por su continuidad, yo sólo le aconsejaría que un nuevo aire no es malo, en medio de esta presión y desgaste por su permanencia.

¡Ay Junior, un fracaso más! Es el lamento del hincha tiburón porque se esfumó el sueño de la Libertadores. Un sueño que comenzaron a construir con la consecución de la décima estrella en Medellín, y que posteriormente echaron abajo con la llegada de jugadores que en una época fueron locura en Barranquilla por su juego, pero que hoy están firmando el ocaso de su carrera con un bajísimo desempeño futbolístico, entre otros aspectos.

Son tantas cosas que dejó la eliminación, que sólo puedo finalizar escribiendo en altas: EN OTRA OCASIÓN SERÁ.