Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): sabemos qué hacer, llegó el momento de aprovecharlos

Recuerdo cuando escuché por primera vez sobre el concepto de Desarrollo Sostenible, fue al llegar a CECODES, hace más de 20 años. En ese momento era un tema novedoso y algo ajeno en mi vida laboral y personal y muy pocos abordaban esta temática. Hoy en día, afortunadamente, existen numerosas organizaciones que están aportando y trabajando en este frente, especialmente con el sector empresarial a la cabeza, como requisito esencial para hacer buenos negocios, a partir de la gestión de los riesgos sociales y ambientales, de manera que puedan asegurar su sostenibilidad en el largo plazo.

Ver: Seguridad alimentaria, un desafío que nos compete a todos

Desde hace varios años han surgido diversas iniciativas y se ha visto evolución (redacción) en la forma como se aborda la temática. Gracias a esto, las nuevas generaciones están cada vez más conscientes sobre los esfuerzos y compromisos que implica lograr un mundo sostenible. Los ODS, iniciativa lanzada en 2015 por Naciones Unidas, es referente obligado en materia de retos y compromisos. Constituye un llamado global a todos los actores (gobiernos, sector privado, sociedad civil e individuos) para que hagan parte de la consolidación del Desarrollo Sostenible, mediante el cumplimiento de 17 objetivos y 169 metas, para el año 2030. Esto que estoy escribiendo, quizás para muchos haga parte de su día a día, pero a ocho años de alcanzar el horizonte de desarrollo de esta hoja de ruta, me he topado con la noticia de que buena parte de la población aún lo desconoce. Hace algunas semanas, Buho - Clarity for Leaders, consultora basada en el análisis de datos, publicó un informe con alcance de país sobre cómo nuestros líderes de opinión abordan los ODS y cómo los sectores público y privado avanzan hacia esas metas.

Ver: La responsabilidad y acciones individuales como gestoras del cambio colectivo

En el estudio se tuvieron en cuenta 2.309 opiniones, en 938 columnas de opinión y editoriales de medios de comunicación digitales, entre noviembre de 2021 y abril de 2022. Según Juan Fernando Giraldo, gerente de desarrollo de negocio y cofundador de Buho, “las empresas tienen una gran oportunidad para sostener diálogos con los líderes de opinión sobre los aportes que están haciendo en materia de desarrollo sostenible ya que las opiniones en este campo están en formación”. Esto me obliga a reflexionar sobre lo que se ha hecho por más de siete años con los ODS y la Agenda 2030, a la cual la mayoría de países del mundo se han comprometido. Ahora tenemos la gran oportunidad de dialogar sobre el tema.

Según la ONU, en el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, había disminuido la proporción de niños y jóvenes que no asistían a la escuela (ODS4), había bajado la incidencia de muchas enfermedades transmisibles (ODS3), había mejorado el acceso al agua potable con una gestión segura (ODS6) y estaba aumentando la representación de la mujer en las funciones directivas (ODS5). Pero por otra parte, aumentaba el número de personas que padecían inseguridad alimentaria (ODS2), el medio ambiente natural seguía deteriorándose a un ritmo alarmante (ODS15) y persistían los drásticos niveles de desigualdad en todas las regiones (ODS1).

En este sentido, aunque existe avance real en algunos frentes, también es indudable que necesitamos acelerar las acciones y actuar con urgencia para transformar los sistemas financieros, económicos y políticos que rigen en nuestras sociedades si queremos garantizar los derechos humanos a todos. Estos objetivos requieren una inmensa voluntad política y una acción ambiciosa de todas las partes implicadas. Por esto, el llamado desde el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y de CECODES, el capítulo colombiano de esa organización, es a resaltar que aunque ya sabemos qué hacer, llegó el momento de concretar el cómo lo vamos a lograr. Desde el año 2021 venimos trabajando en el cómo a través de 5 criterio clave: Cero Emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero; Objetivos ambientales ambiciosos; Compromiso con los Principios Rectores de Derechos Humanos; Apoyo a la Inclusión, Diversidad e Igualdad; y Operar al más alto nivel de transparencia.

Ver: Emergencia climática, un desafío colectivo que afrontar

Desde CECODES promovemos en el sector empresarial que se identifiquen claramente los ODS que impactan significativamente cada negocio y que, a través de la Visión 2050, adopten una hoja de ruta para hacer buenos negocios que contribuyan a solucionar los grandes problemas globales. Además, facilitamos el acceso a diversas herramientas y conceptos que se han desarrollado con diferentes actores como los Negocios Inclusivos, el Desarrollo Territorial Inclusivo, la Ecoeficiencia, la hoja de ruta 1.5, entre otras, que responden claramente al cómo vamos a lograr el cumplimiento de los ODS en 2030 y más allá. Así mismo, inspiramos la responsabilidad individual en esta agenda por medio de los Objetivos para Vivir Mejor, estrategia que ya mencioné en una columna anterior.