Emergencia climática, un desafío colectivo que afrontar

En los últimos meses he participado en conversaciones donde he comprobado que la gran mayoría de personas en Colombia, y en el mundo, son conscientes del cambio climático y sus efectos. Hoy en día, esta temática se ha definido como emergencia climática, para subrayar la urgencia de abordarla como requisito para que nuestro planeta sea realmente sostenible. Por esto, creo firmemente que no debemos basar nuestro actuar en la convicción de los demás y asumir un compromiso coherente y personal. Ya conocemos la problemática, las cifras, y nos urge actuar sobre las soluciones. Necesitamos volcar todos nuestros esfuerzos en un actuar decidido, rápido y transformativo, que nos permita acelerar las transiciones hacia un modelo económico basado en principios de responsabilidad social y ambiental.

En 2014, 1.300 científicos de todo el mundo contribuyeron en la elaboración de un informe de la ONU (IPCC) sobre el cambio climático. Este reporte concluyó que existe un 95% de certeza de que la actividad humana en los últimos 50 años impacta directamente con el aumento de la temperatura de la Tierra. Hoy, a casi una década de conocer este informe, seguimos debatiendo quién debe actuar para conjurar la crisis climática. Si ya conocemos que el aumento en la temperatura media de los océanos y de la atmósfera a nivel global es fruto de a la actividad humana, directa o indirectamente, lo que procede es preguntarnos de qué forma estamos contribuyendo a esta realidad y aprovechar la gran oportunidad que surge de encaminar nuestras acciones individuales y organizacionales en un empeño colectivo.

Frente a esta perspectiva, considero que el compromiso corporativo debe basarse en una política climática integral, alineada y transparente. A través de conceptos clave como legitimidad, oportunidad, coherencia, responsabilidad e innovación, las empresas deben incorporar estos fundamentos en sus líneas de negocio, lo cual transforma su forma de pensar, les permite hacer las cosas de forma diferente, y les permite permanecer en el tiempo respondiendo a las exigencias de los nuevos paradigmas.

En esa línea, la Ecoeficiencia, concepto creado por el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), y base esencial del acompañamiento que CECODES, capítulo colombiano de esta organización, realiza a las empresas, constituye una carta de navegación para las organizaciones. En esencia, se trata de satisfacer las necesidades de las personas mitigando el impacto en el consumo de los recursos naturales. Esto muestra que dos conceptos, ambiente y economía, erróneamente considerados opuestos y excluyentes, pueden converger en un mismo escenario.

Cuando se da este compromiso empresarial, constituye fuente de inspiración para el compromiso individual. Somos todos, organizaciones y personas, los que podremos dejar atrás la crisis climática y avanzar hacia el desarrollo sostenible esperado para nuestro país y el mundo. Un estudio de Ipsos, lanzado en abril de 2022, encontró que el 65% de los colombianos se ha propuesto evitar productos que tengan empaques contaminantes y que el 58% está dispuesto a caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público, en lugar de conducir un coche o una moto. Y aunque todavía falta masa crítica, nuestro trabajo constante es inspirar la actuación de los indecisos por medio de acciones coherentes cotidianas. De allí que CECODES promueva los Objetivos para Vivir Mejor, una herramienta para que todos los individuos nos comprometamos, con acciones prácticas, a aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por esto, desde el WBCSD, y CECODES en Colombia, proponemos una transformación total que permita llegar a la acción sin dilación para que, en 2050, 9.000 millones de personas puedan vivir bien dentro de los límites planetarios. Y para lograrlo necesitamos el concurso de todos, de acciones colectivas e individuales, que impulsamos permanentemente a través de principios, metodologías y herramientas, cuyo objetivo es apoyar el viaje de las compañías hacia la sostenibilidad. Con ello, seguiremos transformando empresas para mejorar vidas.