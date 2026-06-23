Exalcalde de Brasil le quita la vida a su esposa durante trámite de divorcio en un despacho de abogados.

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Un hecho de violencia conmociona a Brasil. Romildo Veloso e Silva, exalcalde del municipio de Ourilândia do Norte y actual concejal local, es señalado como el presunto responsable de la muerte de su esposa, Icicléia Alves Veloso, durante una reunión relacionada con su proceso de divorcio.

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De acuerdo con medios brasileños, la pareja acudió a un despacho de abogados para avanzar con los trámites de separación. En un momento de la reunión, Veloso e Silva solicitó conversar a solas con su esposa.

Poco después, el abogado que llevaba el caso escuchó detonaciones dentro de las oficinas y alertó a las autoridades.

La mujer fue encontrada con vida

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a Icicléia Alves Veloso, de 41 años, con heridas graves y aún con signos vitales.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permaneció internada en una unidad de cuidados intensivos.

Mientras tanto, los agentes localizaron al exalcalde dentro de las instalaciones sin signos vitales. Junto a él fue hallada un arma de fuego que ahora forma parte de las investigaciones.

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Murió tras varios días hospitalizada

Pese a los esfuerzos médicos, Icicléia Alves Veloso falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas, según reportaron medios locales citando información hospitalaria.

Las autoridades investigan el caso como un episodio de violencia ocurrido en medio de un proceso de separación que, según los reportes, llevaba aproximadamente tres meses.

Tres hijos quedaron sin sus padres

La tragedia también impactó a la familia de la pareja. Medios brasileños señalaron que ambos tenían tres hijos, quienes ahora permanecen bajo el cuidado de familiares cercanos.

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El caso ha generado conmoción en Brasil y reavivó el debate sobre la violencia contra las mujeres y los riesgos que pueden surgir durante procesos de ruptura sentimental o divorcio.

Las autoridades continúan recopilando evidencias para esclarecer completamente lo ocurrido dentro del despacho jurídico donde se registró el hecho.

Exalcalde de Brasil le quita la vida a su esposa durante trámite de divorcio en un despacho de abogados.



