“Esto es un atropello”: Uribe confirma fecha en la que la Fiscalía lo citó a indagatoria

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El expresidente Álvaro Uribe volvió a manifestar su inconformidad con las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y confirmó que la indagatoria a la que lo citaron se llevará a cabo el próximo 24 de julio.

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“La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó. El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas. Esto es un atropello”, puntualizó Uribe en su cuenta oficial en la red social.

En efecto, Reyes fue el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que estuvo a cargo de la investigación contra Uribe por manipulación de testigos, que finalmente pasó a la justicia ordinaria. En primera instancia, Uribe resultó condenado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente en segunda instancia.

En la actualidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia está estudiando un recurso de casación por ese mismo proceso.

¿Por qué la Fiscalía citó a indagatoria a Uribe?

El ente investigador citó a indagatoria a Uribe debido a que está estableciendo cuál fue su responsabilidad mientras se desempeñaba como gobernador de Antioquia en las masacres de El Aro y La Granja, que se registraron en 1996 y 1997, respectivamente.

Específicamente, al expresidente se le investiga por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida agravado en el departamento de Antioquia

“La Fiscalía en un tema sustancial como llamarme a Indagatoria a dos días de elecciones sin haber practicado las pruebas que la fiscal ordenó me atropella negando recursos”, puntualizó Uribe en su cuenta de X sobre el ente investigador.