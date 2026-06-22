Escalofriante: encuentran el cuerpo sin vida de una mujer al interior de una habitación de un hotel en Bogotá

Foto rumba en discoteca de Popayán dejó una masacre en medio de una riña.

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Sobre el mediodía de este lunes 22 de junio, las autoridades en Bogotá confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida perteneciente a una mujer. El occiso estaba al interior de una habitación de un hotel al norte de la ciudad.

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Hasta el momento se busca establecer la identidad de la víctima quien al parecer sería oriunda de Cúcuta. Preliminarmente se conoce que el primer sospechoso sería un ciudadano estadounidense, ya que fue con esta persona, que la mujer ingresó al lugar horas antes de que se conociera su deceso.

El lugar en el que fue encontrado el cuerpo de la mujer está ubicado en la calle 95 con carrera 21. Macabramente de acuerdo con la Policía de Bogotá, la víctima estaba dentro de una maleta.

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La investigación la asumió el Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía, con el objetivo de rápidamente establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el crimen.