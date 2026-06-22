“Yo mismo tuve que tomar las armas por fraude electoral”: Petro insiste en no reconocer a Abelardo como presidente

Petro insiste en no reconocer a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente hasta finalizar los escrutinios.

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

El presidente Gustavo Petro continúa refiriéndose a las elecciones presidencial de las cuales el candidato Abelardo de la Espriella salió ganador en el preconteo, imponiéndose por un estrecho margen de 250 mil votos sobre Iván Cepeda.

Lea también: Funcionarios de Petro culparon a Fajardo por la victoria electoral de Abelardo: “Este triunfo es suyo”

El mandatario saliente le contestó a la periodista María Jimena Duzán una critica que le hizo por no reconocer los resultados y aceptar como nuevo presidente a Abelardo de la Espriella.

Petro insistió en que esperará el escrutinio final y reconocerá lo que dictaminen los jueces.

“Maria Jimena poco me ha entendido. No sé trata de aceptar o no, la ley ordena que hasta que termine los escrutinios y no han terminado.La paz solo se alcanzar como un acuerdo del pueblo en general si se establece la verdad. Y la verdad y la transparencia electoral son fundamentales para la paz”, escribió el presidente en sus redes sociales.

Renglón seguido sorprendió por lo que escribió:

“Yo mismo tuve que tomar las armas por un fraude electoral y costó mucho generar la paz parcial que generó la constitución de 1991″.

Le puede interesar: “No nos asustan sus rugidos ni alaridos”: Iván Cepeda arremete contra discurso de De La Espriella tras ganar preconteo

Finalmente declaró:

“Por eso quiero plena verdad y transparencia electoral eso no nos lleva a la violencia o a incendiar, mucho error, sino a la paz, lo demás son buenas maneras pasajeras que esconden las intenciones del exterminio, como ha pasado en nuestra historia. Hagamos buenas maneras permanentes basadas en lo que Habermas hablaba de la razón comunicacional no establecida sobre cálculos sino sobre la razón”.

Petro continúa haciendo reclamaciones del software y una solicitud que le hizo al registrador y la Procuraduría.

“Le pedí al registrador, y al procurador la acción positiva a mi solicitud, que permitieran la auditoría técnica del software antes de primera vuelta y en segunda vuelta demandé que se recuperara inmediatamente el candado Hash y la estampilla del tiempo, para asegurar que no se cambiarán los formularios E14 después de subirlos, tal como se hizo en mi elección. Pues me dijeron loco y antidemocrático, cómo si la transparencia electoral fuera cosa de violentos que quieren incendiar el país. Lo que incendia es la falta de transparencia electoral”, dijo en otra publicación el presidente.