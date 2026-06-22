Funcionarios de Petro culparon a Fajardo por la victoria electoral de Abelardo: “Este triunfo es suyo”

Carlos Carrillo y Esmeralda Hernández culparon a Sergio Fajardo por el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella.

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Abelardo de la Espriella ganó el preconteo de las elecciones presidenciales y a falta del escrutinio, sería el nuevo presidente de Colombia. Tras conocerse los resultados, varios personajes del Pacto Histórico se pronunciaron haciendo un análisis de las razones por las que perdieron la contienda electoral.

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Sin embargo, hubo quienes apuntaron según ellos a los responsables de que De la Espriella quedara como nuevo mandatario y no Iván Cepeda. Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, criticó la postura de Sergio Fajardo comentándole una publicación en redes sociales.

El exalcalde de Medellín en su cuenta personal de X, reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella.

"Colombia eligió hoy presidente a Abelardo De la Espriella, felicitaciones. El resultado de la votación deja en claro una realidad indiscutible: Colombia está profundamente dividida. Reconocer y aceptar esta realidad es la primera gran responsabilidad que tiene el presidente electo“, escribió Fajardo quien agregó:

“Es el momento de la serenidad de los líderes, empezando por el presidente Petro, para convocar a la sensatez y evitar que la división se traduzca en violencia. Es también responsabilidad de todos nosotros desarmar los espíritus. El camino de la reconciliación tiene que comenzar esta noche”.

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Inmediatamente Carrillo le contestó de forma sarcástica:

“Ese triunfo es suyo, doctor Fajardo.¡Disfrútelo!“.

Igualmente, la congresista Esmeralda Hernández tuvo palabras más subidas de tono para el excandidato presidencial, de quien aseguró nunca será presidente.

“Señor Fajardo: para dirigir una nación se requiere valentía, asumir posturas, privilegiar al país por encima de la idolatría propia. Usted no tiene nada de eso y por esa misma razón nunca va a ser presidente de Colombia.En su conciencia estará siempre que usted y su tibieza le entregaron nuestro país a la ultraderecha destripadora”, aseveró la parlamentaria del Pacto Histórico.