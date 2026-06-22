“Pronto extrañarán a Petro”: Daniel Quintero tras victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones

Daniel Quintero aseguró que los colombianos extrañarán a Petro una vez Abelardo de la Espriella suba al poder

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Aunque el presidente Gustavo Petro aseguró que sólo reconocerá oficialmente los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales una vez se conozca en su totalidad el escrutinio, varios de sus altos funcionarios han empezado a pronunciarse sobre la victoria de Abelardo de la Espriella en el preconteo. Entre ellos, el superintendente de Salud, Daniel Quintero.

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Por medio de una publicación en su cuenta oficial en la red social X, Quintero arremetió contra el primer discurso que hizo el presidente electo desde Barranquilla.

“El discurso de Abelardo malo. Sin fondo. Entre sonrisas maquiavélicas, amenazas a la oposición y los gestos impostados de super man se inaugura un Presidente (Si el escrutinio no dice diferente) resultado del odio al pobre, al negro, al campesino, al asalariado, al indígena, al joven, al otro”, puntualizó el superintendente de Salud.

Asimismo, recordó varias controvertidas declaraciones que ha hecho De la Espriella como figura pública. Entre otras cosas, se refirió a la simpatía que manifestó por los paramilitares, su polémica afirmación sobre matar gatos y la propuesta de hacer fracking en Colombia.

“En medio de su ego desbordado tratará de atornillarse al poder. Usará a la comisión de acusación para perseguir a Petro y sacarlo del país. Muchos de los que hoy lo votaron también serán perseguidos, pronto reconocerán que mejor hubiera sido un Cepeda: un señor candidato, un faro moral. Pronto entrañarán a Petro y su obsesión por sacar a millones de la pobreza. Entenderán que a todos nos va mejor si a ellos no les va tan mal. Se viene la oscura noche para Colombia, pero la semilla ha sido sembrada. Retoñará en una nueva primavera. La oscuridad no será eterna. A la carga!!!”, puntualizó Quintero.

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella celebran la victoria

En contraste, los sectores políticos que apoyaron a Abelardo de la Espriella han celebrado al unísono la victoria de su candidato. “Me colabora con la salida”, le contestó a Quintero el congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid.

Por su parte, Paloma Valencia, quien fue la candidata de ese mismo partido, le manifestó sus felicitaciones a De la Espriella por los resultados de las elecciones.

“Felicitamos al doctor Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, nuevo presidente y vicepresidente de Colombia (SIC). Dios guíe sus pasos y permita que Colombia emprenda una senda de progreso basado en un estado pequeño, la libertad como principio de desarrollo económico y el bienestar social para todos y cada uno de los ciudadanos”, aseguró la excandidata presidencial.