China envió claro mensaje a Colombia tras victoria de Abelardo de la Espriella en preconteo de elecciones presidenciales

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La noticias de la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial en Colombia, según los resultados del preconteo, sigue dándole la vuelta al mundo. En las últimas horas el que se pronunció fue el gobierno chino, a través de un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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El mensaje fue replicado por el embajador de la República Popular China en Colombia, Zhu Jingyang, a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Felicitaciones por la exitosa celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. China siempre ha considerado las relaciones entre China y Colombia desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, y está dispuesta a trabajar con el nuevo gobierno colombiano para promover continuamente el desarrollo de las relaciones bilaterales”, manifestó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

¿Cambiará la relación entre Colombia y China?

Aunque Colombia ha estrechado sus relaciones con China en las últimas décadas, De la Espriella ha manifestado que su prioridad es mejorar los lazos que hay con Estados Unidos. De hecho, su acercamiento al gobierno de Donald Trump podría limitar las posibilidades de acercarse a China.

En una entrevista con PUBLIMETRO de agosto del año pasado, De la Espriella contestó que priorizaría a Estados Unidos por encima del gigante asiático.

“Relaciones con Estados Unidos: es nuestro aliado comercial más importante. Es nuestro aliado más importante en lo militar. Y relaciones renovadas con el Estado de Israel, para dotar a nuestra Fuerza Pública de armas de primera generación, de tecnología, de inteligencia artificial, de drones para combatir la criminalidad y destripar a los delincuentes como corresponde”, concluyó De la Espriella en su cuenta de X.