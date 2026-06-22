Capturan en El Dorado a presunto capo del narcotráfico buscado por la Interpol en más de 190 países: ¿quién es?

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Un ciudadano extranjero buscado mediante cirucular roja de la Interpol en más de 190 países fue capturado recientemente en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, por las autoridades colombianas. El presunto capo del narcotráfico Robert Rafael Daantje, de origen curazoleño y neerlandés, fue detenido cuando intentaba ingresar al país en un vuelo procedente de Santo Domingo (República Dominicana), según informó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín),

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, señaló que la investigación de las autoridades apunta a que el hombre hacía parte de una red global que utilizaba tecnología encriptada para coordinar actividades ilícitas en distintos países.

Daantje sería también, según Países Bajos, el presunto jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala. Esta estructura conectaba de manera ilícita a Sudamérica con Europa y Asia, mediante operaciones en Colombia, Surinam, España y Rusia, de acuerdo con las pesquisas.

Al parecer, para evadir a la justicia, la red utilizaba plataformas de comunicación cifrada “con las cuales coordinaban la logística, las rutas marítimas y el movimiento de cargamentos de droga hacia los principales puertos europeos y rusos”.

La notificación roja de Interpol había sido emitida el pasado 19 de junio y su captura se materializó tan solo un día después, el pasado sábado 20 de junio. El ciudadano extranjero es investigado por los delitos de importación y exportación ilegal de estupefacientes y participación en una organización criminal, conductas que podrían acarrearle penas de hasta 12 años de prisión en los Países Bajos.