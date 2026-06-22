40 años de cárcel para hombre que abusó de su hija menor y la amenazaba para guardar silencio

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Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 40 años de prisión a un hombre que sometió a agresiones sexuales a su hija menor de edad en La Palma (Cundinamarca).

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Los hechos que motivaron la decisión judicial ocurrieron cuando la víctima, de 13 años, fue sometida en tres ocasiones a vejámenes sexuales por parte de su padre, quien además la amenazaba con lastimarla si contaba lo ocurrido.

La investigación liderada por un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños Niñas y Adolescentes (UENNA), estableció que uno de los eventos se registró en diciembre de 2024 en una vivienda de La Palma (Cundinamarca), donde residía la abuela paterna de la niña.

La misma situación se repitió en enero y febrero de 2025 cuando el agresor, de 37 años, aprovechaba que la víctima quedaba bajo su cuidado.

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En ese sentido, el juez lo declaró responsable del delito de acceso carnal violento agravado. Este hombre está privado de la libertad en centro carcelario desde julio de 2025.

Esta decisión es de primera instancia y frente a ella proceden los recursos de ley.