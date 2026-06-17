Jhonny Ramírez hizo público por quién va a votar y armó todo un tierrero

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En plena época electoral, cerca del día de la segunda vuelta para elegir el nuevo presidente de Colombia entre los Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, son pocos los futbolistas o exfutbolistas que hacen públicas sus intenciones y Jhonny Ramírez decidió dejar en claro por quién será su voto, lo que generó una oleada de reacciones de todo tipo, entre quienes lo respaldaron y quienes se sintieron defraudados.

A través de sus redes sociales, el exjugador de equipos como Millonarios y Junior de Barranquilla, señaló estar ‘firme’, sin que mencionara a un candidato, dejó claro que su voto será por el candidato De la Espriella que tiene ese eslogan de campaña.

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“Soy del municipio de Envigado y el deporte me cambió la vida, por eso en estas elecciones en segunda vuelta voy a votar por los que invierten en el deporte, no cancelan juegos deportivos nacionales o internacionales y por los que saben que el deporte es una herramienta de transformación social. Por eso estamos firmes. Chao (risas)”, señaló.

Como era de esperarse, los comentarios de lado y lado no se hicieron esperar, con respuestas tipo:

“Un futbolista votando por fachos, no sorprende 🥱”

“Desde el patadon de Bedoya quedó así de tarado!”

“Después de esta patada el daño mental fue irreparable”

“Lo dice un fracasado ,jajajajaj dizque deportista mero perdedor... El domingo gana cepeda para que arda las nalg*s”

“Este tipo es mongolico? Y que ha hecho Abelardo en su vida por el deporte?? Que idiota jaja”

“Excelente viejo Jhonny, siempre del lado correcto”

“Gracias Johnny , una buena elección como el 55 %de Colombia”

“Grande Jhonny. Porque quienes prometen mundiales ni siquiera pudieron con unos panamericanos que ya estaban ganados ni cumplieron con los mega intercolegiados con los que los iban a reemplazar”.

“Grande Jhonny!!! Toca defender esta patria hasta el final!! Firmes por la patria”

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