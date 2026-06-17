Jhonny Ramírez hizo público por quién va a votar y armó todo un tierrero

En plena época electoral, cerca del día de la segunda vuelta para elegir el nuevo presidente de Colombia entre los Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, son pocos los futbolistas o exfutbolistas que hacen públicas sus intenciones y Jhonny Ramírez decidió dejar en claro por quién será su voto, lo que generó una oleada de reacciones de todo tipo, entre quienes lo respaldaron y quienes se sintieron defraudados.
A través de sus redes sociales, el exjugador de equipos como Millonarios y Junior de Barranquilla, señaló estar ‘firme’, sin que mencionara a un candidato, dejó claro que su voto será por el candidato De la Espriella que tiene ese eslogan de campaña.
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“Soy del municipio de Envigado y el deporte me cambió la vida, por eso en estas elecciones en segunda vuelta voy a votar por los que invierten en el deporte, no cancelan juegos deportivos nacionales o internacionales y por los que saben que el deporte es una herramienta de transformación social. Por eso estamos firmes. Chao (risas)”, señaló.
Como era de esperarse, los comentarios de lado y lado no se hicieron esperar, con respuestas tipo:
- “Un futbolista votando por fachos, no sorprende 🥱”
- “Desde el patadon de Bedoya quedó así de tarado!”
- “Después de esta patada el daño mental fue irreparable”
- “Lo dice un fracasado ,jajajajaj dizque deportista mero perdedor... El domingo gana cepeda para que arda las nalg*s”
- “Este tipo es mongolico? Y que ha hecho Abelardo en su vida por el deporte?? Que idiota jaja”
- “Excelente viejo Jhonny, siempre del lado correcto”
- “Gracias Johnny , una buena elección como el 55 %de Colombia”
- “Grande Jhonny. Porque quienes prometen mundiales ni siquiera pudieron con unos panamericanos que ya estaban ganados ni cumplieron con los mega intercolegiados con los que los iban a reemplazar”.
- “Grande Jhonny!!! Toca defender esta patria hasta el final!! Firmes por la patria”
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