“Elijan seguridad”: Bernie Moreno envió mensaje a los colombianos antes de la segunda vuelta presidencial

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A pocas horas de que los colombianos acudieran a las urnas para elegir entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como próximo presidente de la República, Bernardo “Bernie” Moreno, senador de Estados Unidos por el estado de Ohio y observador internacional de la jornada electoral, compartió un mensaje dirigido a los ciudadanos del país.

Moreno, empresario colombiano naturalizado estadounidense y miembro del Partido Republicano, informó que llegó a Bogotá por invitación de las autoridades electorales para acompañar como observador internacional el desarrollo de la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio.

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A través de sus redes sociales, el senador destacó la importancia histórica de la jornada y llamó a los colombianos a ejercer su derecho al voto con responsabilidad.

“Colombia se encuentra en un momento decisivo en su historia democrática. La elección ante ustedes pondrá a prueba el coraje y el compromiso del pueblo colombiano”, expresó.

En su pronunciamiento, Moreno hizo referencia a los valores democráticos y aseguró que la libertad y el derecho al voto deben ser protegidos. Asimismo, advirtió sobre cualquier intento de influir en la decisión de los ciudadanos mediante prácticas indebidas.

“Traicionar su voto por dinero sucio es un insulto a nuestro Salvador”, señaló.

“El futuro de Colombia está en sus manos”, Bernie Moreno

El senador estadounidense enfatizó que la decisión sobre el rumbo del país corresponde exclusivamente a los colombianos, resaltando la soberanía nacional y la importancia de la participación ciudadana.

“Permítanme ser absolutamente claro: esta es su decisión. El futuro de Colombia reside, como lo ha hecho durante décadas, en sus propias manos. Ustedes son una nación soberana”, afirmó.

Finalmente, Moreno, quien nació en Colombia y mantiene vínculos familiares y personales con el país, pidió a los votantes respaldar principios como la seguridad, la prosperidad y la defensa de las instituciones democráticas.

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“Como alguien nacido aquí, con muchos amigos y familiares que aún lo llaman hogar, les pediría que elijan seguridad, prosperidad, unidad y la defensa de las instituciones democráticas”, concluyó.

Su mensaje completo fue:

“Mensaje al Pueblo de Colombia:

Llegué hoy a Bogotá, agradecido por la invitación de la CNE para una vez más observar su segunda vuelta presidencial.

Mañana, 21 de junio, Colombia se encuentra en un momento decisivo en su historia democrática. La elección ante ustedes pondrá a prueba el coraje y el compromiso del pueblo colombiano.

Como audazmente declararon los Fundadores de Estados Unidos hace 250 años, la libertad y el derecho al voto son dones sagrados de Dios. Traicionar su voto por dinero sucio es un insulto a nuestro Salvador.

Permítanme ser absolutamente claro: esta es su decisión. El futuro de Colombia reside, como lo ha hecho durante décadas, EN SUS propias manos. Ustedes son una nación soberana.

Como alguien nacido aquí, con muchos amigos y familiares que aún lo llaman hogar, les pediría que elijan seguridad, prosperidad, unidad y la defensa de las instituciones democráticas.

Que Dios les conceda sabiduría.

Con respeto, esperanza y humildad”.

La segunda vuelta presidencial se desarrolla este domingo 21 de junio en todo el territorio nacional, en una jornada en la que millones de colombianos están llamados a definir quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.