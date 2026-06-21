“Siempre contra las instituciones”: Paloma Valencia le respondió a Petro por mensaje sobre el preconteo

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La tensión política por los resultados de la segunda vuelta presidencial sigue creciendo en redes sociales. En medio del avance del preconteo y de los mensajes del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral, Paloma Valencia salió a cuestionar al mandatario por una publicación en la que habló de un supuesto “dato sobre el preconteo contando poblacionalmente”.

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De acuerdo con la captura compartida en X, Petro publicó: “Dato sobre el preconteo contando poblacionalmente. Abelardo 49,3 y Cepeda 49...”. La publicación se dio en un contexto en el que el mandatario ha insistido en la importancia de esperar los escrutinios oficiales, luego de los resultados preliminares entregados durante la jornada.

La respuesta de Paloma Valencia no tardó en llegar. La congresista le pidió al presidente mantener coherencia frente al proceso electoral y cuestionó que se refiriera a cifras que, según su postura, no estarían consolidadas oficialmente.

“De esperarse. Me encantaría saber lo que estaría diciendo si la diferencia fuera al revés. Siempre contra las instituciones. Siempre contra lo que funciona. Siempre pequeño. Diminuto”, escribió Valencia en su cuenta de X.

Paloma Valencia cuestionó a Petro por el preconteo

El mensaje de Valencia se suma a las reacciones políticas que ha generado la postura del presidente frente al preconteo. En las últimas horas, Petro ha insistido en que la definición final debe pasar por los escrutinios, un proceso que, a diferencia del preconteo, sí tiene validez jurídica para consolidar oficialmente los resultados electorales.

El tema se volvió especialmente sensible por lo cerrado de la votación. Medios nacionales reportaron que el preconteo de la segunda vuelta mostró una diferencia reducida entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en una elección en la que más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar.

La Registraduría habilitó su portal oficial para consultar el avance de los resultados de la segunda vuelta presidencial, mientras avanzan los boletines del preconteo y, posteriormente, el proceso de escrutinio que define oficialmente la elección.

Por ahora, el mensaje de Paloma Valencia se mantiene como una reacción política directa a las publicaciones de Petro en X. Sin embargo, deja en evidencia el nuevo frente de discusión que se abrió tras el cierre de urnas: la confianza en el preconteo, el papel de los escrutinios y la manera en que los líderes políticos están leyendo los resultados en una jornada altamente cerrada.